Зеленского заподозрили в поддержке коррупции в энергосекторе Украины NYT: Зеленский лично одобрил хищение $100 млн в энергосекторе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе страны, пишет американское издание New York Post со ссылкой на бывших чиновников страны. Источники утверждают, что именно он инициировал хищение $100 млн.

Издание установило связь Зеленского с фигурантами дела о многомиллионных хищениях из энергопрограмм в военное время. Среди них — предприниматель Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышов, входящие в ближний круг президента. С 2022 года они организовали вывод около $100 млн, предназначенных для защиты энергообъектов от ударов российской армии.

По данным источников, Зеленский не был прямым участником схемы, но получил от нее выгоду. Выведенные за рубеж деньги обогатили его и приближенных.

У украинцев сейчас нет мотивации бороться из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась, — признал украинский экс-чиновник в разговоре с газетой.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича под псевдонимом Али-Баба. По его словам, чиновник координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру полномочий.