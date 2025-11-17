Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:06

На «пленках Миндича» появился еще один приближенный Зеленского

Депутат Железняк: Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича как Али-Баба

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях бизнесмена Тимура Миндича по псевдонимом Али-Баба, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка. По мнению парламентария, Ермак прекрасно знал о том, что происходит в квартире Миндича и офисе его знакомого бизнесмена Александра Цукермана.

Сразу много моих источников сказали: <…> Али-Баба — это А. Б. (инициалы Андрея Борисовича Ермака. — NEWS.ru). Очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество — А. Б. Так что Али-Баба на этих пленках — это Андрей Ермак, — сообщил он.

По мнению Железняка, Ермак координировал попытки лишить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины полномочий, а также убеждал Зеленского не идти ни на какие уступки антикоррупционным структурам. Депутат выступает за отставку Ермака, но считает, что тот вряд ли пойдет на такой шаг.

Ранее бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров выразил мнение, что Миндич был только исполнителем. По его словам, перед приближенными Зеленского и другими участниками коррупционной схемы была поставлена задача «варить бабки».

Андрей Ермак
Украина
Владимир Зеленский
коррупция
