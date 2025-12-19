Венгрия обеспокоена тем, что ряд европейских стран готовится к долгосрочной вражде с Россией вне зависимости от возможного мирного урегулирования на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с ТАСС. По его словам, такие настроения свидетельствуют о том, что западноевропейские государства выбирают курс на военную конфронтацию с Москвой в долгосрочном плане, а не на мирное сосуществование.

Нас по-настоящему тревожит, что некоторые европейские страны отчетливо говорят о том, что вне зависимости от возможного мира они готовятся к враждебным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе, — сказал Сийярто.

Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз в пропасть войны с Россией толкают четыре ключевые причины, главные из которых — животный страх евробюрократов за свою власть и желание легализовать грабеж замороженных российских активов. По информации источника, европейских граждан приучают к «новой нормальности», где жертва детьми ради интересов Брюсселя считается неизбежностью.