На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве

В рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума между Фондом «Перспективное развитие Херсонской области» и рядом компаний и организаций было заключено, среди прочего, 12 соглашений о дальнейшем сотрудничестве, передает корреспондент NEWS.ru. От имени руководства Херсонской области соглашения подписывал советник губернатора Херсонской области, директор Фонда «Перспективное развитие Херсонской области» Руслан Сыртланов.

Среди компаний-партнеров оказались Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация беспилотной авиации», Бизнес-сообщество Resident Network Club, Благотворительный фонд Джеффри Монсона, Территориальное объединение работодателей «Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)» в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, Государственное автономное учреждение «Корпорация развития Херсонской области», Общество с ограниченной ответственностью «УМНАЯ СТРАНА».

Помимо этого, договор подписали Союз организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый Союз», Shandong Taixi International Trade Co. Ltd, Торговый дом «РИ ГРУПП», Общественно полезный фонд помощи участникам боевых действий и членам их семей «Симфония победы».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ТИЭФ-2025 в Москве привлек более 1600 участников. По его словам, в ближайшие годы частные инвестиции в Херсонскую область превысят 100 млрд рублей, что создаст более 5 тыс. рабочих мест.