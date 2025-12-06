Курс на семейноцентричность: на ТИЭФ рассказали, как развивать экономику

Новые регионы России необходимо стимулировать к переходу к семейноцентричной экономике. Об этом в интервью NEWS.ru заявила сооснователь хаба «Семья 3.0», член экспертного совета АНО «Национальные приоритеты» Ольга Ручьева в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По ее словам, это необходимо с точки зрения как демографической ситуации, так и интеграции в единый код страны.

— Что такое семейноцентричная экономика?

— Это экономика, где в центре находится семья. Если предыдущие экономические модели, которые были популярны в мире, всегда строились вокруг индивида, то сейчас Россия возвращается к своим истокам. Как президент сказал — именно семейноцентричность должна стать сквозным принципом всех национальных проектов, программ. Тем самым мы можем говорить сейчас о переходе страны к новой экономической модели, к семейноцентричной экономике.

— Кто уже из наших экономических акторов готов к этому?

— Сегодня у нас идет активное движение сразу с нескольких сторон. Идет перестройка самого бизнеса и предприятий в фокусе семейном, потому что встает вопрос нехватки высококвалифицированных кадров. Компании начинают очень активно реализовывать социально-демографическую политику. Если ранее, 5–10 лет назад, мы говорили о компаниях как об объектах социальной политики, то сегодня у нас компании становятся субъектами социально-демографической политики. Это с одной стороны.

А с другой стороны, мы видим движение государства. И создание уникальнейшего рейтинга, который показывает, насколько вообще бизнес социально ответственный. Этот рейтинг действительно является уникальным инструментом и позволяет по базовым критериям посмотреть более 7 млн предприятий на сегодняшний день. Насколько они для государства являются носителями качества, что они являются социально ответственными.

— Демография вообще-то выгодна для компании? Или компания заинтересована в том, чтобы работник вкалывал, а не сидел с детьми из дома?

— Здесь очень важный момент. Когда мы говорим про семейноцентричность и про демографию, мы привыкли смотреть только в контексте конкретного сотрудника и его семьи. А когда мы немножко уходим в другую сторону, смотрим на семейноцентричность на 360 градусов, мы понимаем, что именно бизнес является главным интересантом к переходу на эту модель. Почему? Потому что, с точки зрения клиентов, семья как субъект, который потребляет, приносит компании в долгосрочной перспективе гораздо больше.

Такая же история происходит с точки зрения кадров. Мы видим это уже неоднократно. Кейсы компании подтверждают, что, когда мы делаем акцент не только на сотрудника, но и на его семью в состоянии выбора, на роль и слово семьи, куда уезжать или оставаться в моногороде, где дефицит кадров имеет очень огромное значение. Поэтому мы сегодня говорим, что семья — это такой движущий локомотив экономики и ее перестройки в новое русло.

— В контексте нынешнего форума как с этим обстоят дела, с этой новой формой сосуществования бизнеса и государства на исторических территориях?

— Я считаю, что у нас сейчас исторический период, потому что все лучшее, что уже наработано, должно быть внедрено на исторических территориях. И, конечно же, там работа именно с семьями является стратегически важной — и с учетом демографической ситуации, и с учетом интеграции в единый код. И мы всегда говорим — у нас один из проектов «Мой род, мой народ», — что все начинается с рода, а потом это становится уже национальной идентичностью.

Поэтому здесь я вижу очень большие перспективы как с точки зрения внедрения того, что уже эффективно работает в других регионах, — у нас уже приняты законы о социально ответственном бизнесе в большинстве регионов России. Так и поиск уникальных решений, которые могут найти свое место именно на исторических территориях, а потом применены в других частях страны.

