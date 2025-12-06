ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 17:08

Профадаптация: на ТИЭФ раскрыли проекты Татарстана для участников СВО

В Республике Татарстан для участников СВО реализуется проект «Союзники». Об этом в интервью NEWS.ru рассказал депутат Госсовета Татарстана Андрей Ляпунов в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, суть проекта заключается в профессиональной адаптации мобилизованных военнослужащих.

— Какие социальные проекты существуют в Татарстане для участников СВО?

— Основной проект для участников СВО в Республике Татарстан — это «Батырлар». Мы здесь представляем проект, который называется «Союзники». Суть его заключается в том, что мы проводим профессиональную адаптацию воинов, которые мобилизовались, и готовим их работать на нашем предприятии. На сегодняшний день открыты порядка 100 вакансий для участников и подготовлено помещение, подготовлены профессионалы, которые будут с ними работать. Первая группа уже начала.

Самое интересное в этом проекте то, что мы обучаем логистике. И работать, и приезжать к нам на обучение могут люди со всей России. Мы предоставляем проживание, питание, трансферы до работы и с работы. Все это благодаря группе компаний «Союз» и их жилому и офисному фонду.

— Многие участники СВО имеют инвалидность...

— В помещении, где происходит адаптация, создана доступная среда, подготовлены пандусы для въезда колясочников. На сегодняшний день у нас один колясочник уже обучается. Подготовлены общественные уборные специально для людей с ограниченными возможностями.

— Какие специализации у вас?

— Основная специализация — это логистика. Самое интересное в этой профессии, что она захватывает человека полностью. Когда вы проходите обучение, когда вы начинаете работать, вы становитесь частью огромного коллектива, и вам уже становится жить намного интереснее. Почему? Потому что каждую минуту надо быть в курсе работы, в курсе движения автомобиля. Очень много вопросов, которые могут возникать по ходу движения. Опаздывает автомобиль, какие-то вопросы на погрузке, вопросы с документами...

И очень интересна в данной ситуации возможность работать удаленно. Войдя в коллектив, познакомившись со всеми, наработав уже определенный багаж, претендент может работать из дома. Система построена таким образом, что ему постоянно будет сам компьютер подсказывать, что в какой момент надо сделать и на что надо обратить внимание.

— А возрастные ограничения у вас есть?

— Проект рассчитан не только на участников СВО, но также на их детей, жен. Возрастные параметры очень простые: окончил школу — можно идти на работу. Идет полностью обучение, даже напоминает программу «Профессионалитет», где можно прийти с нулевым багажом и через три месяца выйти уже с минимальным комплектом знаний, с навыками.

Причем мы не просто обучаем работе на компьютере, мы обучаем общению. У нас есть курсы ораторского искусства, у нас есть курсы, где сами логисты рассказывают о своих достижениях, что они нашли интересного, как они с этим заказчиком начали работать и на что надо обратить внимание. То есть мы передаем определенный багаж знаний, которым можно пользоваться, и уже через три месяца можно пойти в помощники логиста. А уже через полгода можно стать профессиональным логистом, получать очень высокую заработную плату.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Как узнать о вашем проекте? Как связаться?

— У нас есть сайт, где любой участник проходит тестирование. На его основании с ним дальше будут работать специалисты. Перед приходом к нам проходят консультацию у психолога, который говорит, на что обратить внимание при трудоустройстве, при переподготовке человека, как с ним правильно работать, чтобы он смог раскрыться полностью.

