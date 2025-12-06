ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 17:55

В Катаре со скепсисом отреагировали на планы ЕС отказаться от газа из РФ

Глава Qatar Energy скептически отнесся к планам ЕС отказаться от газа из России

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Государственный министр по вопросам энергетики Катара и глава нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение по поводу планов Евросоюза полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Выступая на Дохийском форуме, он скептически отнесся к реалистичности такой стратегии, особенно на фоне возможного сокращения поставок СПГ из США и самого Катара, передает ТАСС.

Это довольно озадачивает, я не уверен. Я имею в виду, если вы сами посмотрите на цифры. Что они будут делать, если Катар сократит поставки СПГ и американские компании [тоже]? <…> Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы, на мой взгляд, не только для нефтегазовых компаний, но и для всех компаний, — считает аль-Кааби.

Отвечая на вопрос о перспективах Катара в связи с отказом ЕС от российского газа, министр воздержался от оценок, заявив, что европейцам самим решать, у кого покупать энергоресурсы. Он подтвердил готовность Катара обеспечивать потребности стран при наличии коммерчески выгодных условий для обеих сторон.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что отказ Евросоюза от импорта российского газа ударит по жителям Франции. По его словам, против России эта инициатива не сработает — она продолжит поставлять газ другим странам.

Ближний Восток
Катар
министры
мнения
поставки газа
Россия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти избил свою знакомую
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.