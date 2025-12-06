В Катаре со скепсисом отреагировали на планы ЕС отказаться от газа из РФ Глава Qatar Energy скептически отнесся к планам ЕС отказаться от газа из России

Государственный министр по вопросам энергетики Катара и глава нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение по поводу планов Евросоюза полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Выступая на Дохийском форуме, он скептически отнесся к реалистичности такой стратегии, особенно на фоне возможного сокращения поставок СПГ из США и самого Катара, передает ТАСС.

Это довольно озадачивает, я не уверен. Я имею в виду, если вы сами посмотрите на цифры. Что они будут делать, если Катар сократит поставки СПГ и американские компании [тоже]? <…> Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы, на мой взгляд, не только для нефтегазовых компаний, но и для всех компаний, — считает аль-Кааби.

Отвечая на вопрос о перспективах Катара в связи с отказом ЕС от российского газа, министр воздержался от оценок, заявив, что европейцам самим решать, у кого покупать энергоресурсы. Он подтвердил готовность Катара обеспечивать потребности стран при наличии коммерчески выгодных условий для обеих сторон.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что отказ Евросоюза от импорта российского газа ударит по жителям Франции. По его словам, против России эта инициатива не сработает — она продолжит поставлять газ другим странам.