04 декабря 2025 в 20:45

В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа

Политик Дюпон-Эньян: отказ Евросоюза от российского газа ударит по французам

Отказ Евросоюза от импорта российского газа ударит по жителям Франции, заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х. По его словам, против России эта инициатива не сработает — страна продолжит поставлять газ другим странам.

Глупость в чистом виде. <...> Сильный удар нанесен по французам, в то время как Россия продолжает беспечно продавать свой газ в другие страны, — говорится в публикации.

Ранее эксперт Игорь Юшков предположил, что Европа вряд ли решится на полный отказ от российской нефти и газа из-за отсутствия единства в ЕС. Он напомнил, что Венгрия и Словакия продолжают импортировать российские энергоносители по трубопроводу «Дружба» и, используя право вето, блокируют соответствующие санкции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Евросоюза от российского газа приведет к потере экономической конкурентоспособности. По его словам, Европа станет зависеть от более дорогих энергоносителей, что негативно скажется на ее экономике.

