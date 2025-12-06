ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 17:44

В Норвегии назвали выгодополучателей от недопуска российских спортсменов

Посол Корчунов: недопуск российских атлетов выгоден желающим комфортных условий

Спортсмены сборной России Спортсмены сборной России Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Отстранение российских спортсменов от международных соревнований выгодно тем, кто желает выступать в комфортных условиях, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его мнению, отсутствие россиян на таких турнирах обнулит ценность выдаваемых медалей, передает РИА Новости.

Позиция отстранения наших атлетов выгодна лишь тем, кто хотел бы выступать в «тепличных условиях». Одно можно сказать точно — неучастие россиян в мировых турнирах не только в значительной степени девальвирует медали, которые получают их победители, но и лишает болельщиков возможности наблюдать за соревнованием действительно сильнейших представителей спорта, — подчеркнул Корчунов.

Комментарий дипломата прозвучал после решения Спортивного арбитражного суда в пользу допуска россиян и белорусов на турниры по лыжным видам спорта и сноуборду. Корчунов также подчеркнул, что Россия приветствует решение арбитражного суда, которое восстанавливает справедливость, и назвал действовавшие ограничения «охотой на ведьм».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

