Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ

Спортивный арбитражный суд CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе, написал в Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, — написал Дегтярев.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать российским спортсменам wild card до конца 2025 года без обращения в Спортивный арбитражный суд. По его словам, если до окончания этого срока не будет никаких подвижек в этом вопросе, то придется следовать примеру коллег из других зимних видов спорта. До этого IBU выпустил релиз, в котором говорится об исключении нейтральных спортсменов из отбора на Олимпиаду.