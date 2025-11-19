Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:36

Президент СБР дал срок IBU для допуска биатлонистов из РФ до соревнований

Президент СБР Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска РФ до 2026 года

Виктор Майгуров Виктор Майгуров Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
У Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать российским спортсменам wild card до конца 2025 года без обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Ранее IBU обнародовал релиз, в котором сообщил об исключении нейтральных спортсменов из отбора на предстоящую Олимпиаду.

Последний вагон — до нового года. Конец декабря. <…> Важно, чтобы IBU дал wild card. Можно решить это, не доводя до CAS. Мы еще раз призовем исполком принять соответствующие решения. Если не будет никаких действий, будем следовать по примеру наших коллег из других зимних видов спорта, — высказался Майгуров.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования. По ее мнению, спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества. Ковентри напомнила, что санкции против ее страны могли бы лишить ее олимпийских медалей.

спортсмены
биатлонисты
соревнования
Олимпиада
