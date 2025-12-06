ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 17:35

«Деньги уходят в другие места»: в Чехии призвали проверить помощь Киеву

Чешский депутат Котен усомнился в прозрачности помощи Украине

Фото: defense.gov
Депутат чешского парламента от движения SPD Радек Котен призвал проверить инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ на предмет прозрачности. В эфире телеканала TV Nova он заявил, что необходимо выяснить, нет ли в схеме лазеек, через которые средства могут уходить в другие сферы.

Пришло время проверить, переоценить инициативу по боеприпасам и выяснить, насколько она прозрачна или там существуют лазейки и деньги уходят в другие места, — сказал Котен.

Политик также выразил мнение, что какая-либо дальнейшая помощь Украине оружием не понадобится. Он надеется, что средства можно будет направить на поддержку других сфер.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада новую партию военной помощи и усиления санкций против России. Так он отреагировал на удары по объектам, работающим на нужды ВСУ.

Ранее появилась информация, что Швеция объявила о постепенном прекращении программ помощи развитию в пяти странах Африки и Южной Америки, чтобы высвободить средства для поддержки Киева. Под сокращение финансирования попали Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Либерия и Боливия.

