05 декабря 2025 в 18:25

Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву

Швеция прекратит финансирование четырех стран Африки для помощи Украине

Швеция объявила о постепенном прекращении программ помощи развитию в пяти странах Африки и Южной Америки, чтобы высвободить средства для поддержки Киева, сообщает шведское министерство иностранных дел. Под сокращение финансирования попали Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Либерия и Боливия, передает РИА Новости.

Правительство приняло решение постепенно прекратить предоставление помощи в целях развития Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы отдать приоритет Украине, — говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, перераспределение ресурсов позволит увеличить объем помощи Украине до 10 млрд шведских крон (около 82 млрд рублей) к 2026 году. Параллельно королевство закроет свои посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве в связи с поэтапным свертыванием сотрудничества.

Европа
Швеция
поддержка
Африка
Южная Америка
военная помощь
Украина
