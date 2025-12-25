В аэропорту Волгограда изменили режим работы из-за угрозы безопасности

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ сообщил, что ограничения на работу ввели в аэропорту Пашковский в Краснодаре. Мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого пассажиры рейса Red Sea 4S 3313 застряли в Пулково на более чем 10 часов после перенаправления. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву направили в Пулково из‑за атаки беспилотников. Изначально он должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Позже пассажиры пожаловались, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их впустили в терминал.

Кроме того, из-за сильного тумана в Бухаре, Ургенче и Термезе четыре рейса из России были перенаправлены на запасной аэродром в Самарканд. Аэропорты назначения были временно закрыты, из-за чего самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга совершили вынужденную посадку в соседнем регионе.