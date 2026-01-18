Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 04:50

Еще два города в России остались без авиасообщения

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Пензы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропортах Краснодара и Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, они необходимы для безопасности полетов.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Кроме того, аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов. Теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам. Диспетчерская вышка была закрыта еще в конце октября. Еще около трех месяцев не будет осуществляться сопровождение и в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.

