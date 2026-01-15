Небо над одним из российских городов «захлопнулось» Росавиация ввела временные запреты на полеты над аэропортом Саратова

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиакомпаний. В настоящее время операторы и авиакомпании, работающие в аэропорту, корректируют расписание в соответствии с новыми правилами.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Решение касается как прибывающих, так и вылетающих рейсов. Ведомство подчеркивает, что подобные меры являются превентивными и стандартными для поддержания высочайшего уровня безопасности в гражданской авиации. Срок действия ограничений будет определен по мере нормализации операционной обстановки и выполнения всех необходимых процедур по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что порядка тысячи пассажиров в аэропорту Краснодара не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в кубанской столице задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен.