Саратовский и пензенский аэропорты временно закрыты Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Саратова и Пензы

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Саратова и Пензы, информировала пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Представитель компании Артем Кореняко подчеркнул, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с более чем 160 пассажирами на борту приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. Как передавала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, воздушное судно временно отстранили от эксплуатации.

Кроме того, массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержано семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.