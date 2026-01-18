Инцидентом с самолетом в Барнауле заинтересовался Следственный комитет Следователи организовали проверку после вынужденной посадки самолета в Барнауле

Следователи организовали проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушных судов).

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 18 января самолет рейсом из Сочи в Кемерово совершил вынужденную посадку в аэропорту Кемерово по технической причине. На борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с более чем 160 пассажирами на борту приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. Как передавала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, воздушное судно временно отстранили от эксплуатации.