Около 200 пассажиров застряли в Пулково на 10 часов В аэропорту Пулково пассажиры 10 часов ждали рейса в Москву из Шарм-эль-Шейха

Пассажиры рейса Red Sea 4S 3313 застряли в Пулково на более чем 10 часов после перенаправления, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, самолет из Шарм-эль-Шейха в Москву направили в Пулково из‑за атаки беспилотников.

Рейс 4S 3313 выполнял перелет в столицу и должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Пассажиры рассказали, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их пустили в здание аэропорта. Затем им сообщили, что багаж вскоре выдадут, но через несколько часов люди все еще ждали вещи.

В посте говорится, что на данный момент авиакомпания Red Sea не выходит на связь, а в аэропорту не присутствуют ее представители. Некоторые пассажиры уже решили приобрести билеты за свой счет, чтобы добраться до Москвы.

Ранее во Внуково пассажиры в ожидании рейсов спали на туристических ковриках, картонках и скамейках. Стало известно, что более 130 рейсов из московской воздушной гавани отменили, задержали или направили в другие аэропорты.