Трамп рассказал, как долго будут актуальны пошлины против стран ЕС

Пошлины против Дании, Франции, ФРГ, Британии и ряда других стран сохранятся до достижения сделки о получении США Гренландии, заявил президент Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что пока они составляют 10% на все товары, но с 1 июня 2026 года они будут увеличены до 25%.

Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии, — добавил Трамп.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

Позже глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сказал, что угрозы президента США о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии — это шантаж. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом. Тем временем член парламента Великобритании Саймон Хоар призвал отменить государственный визит короля Карла III в США из-за политики Трампа, которого он назвал «гангстером-пиратом».