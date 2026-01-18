Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 23:17

Трамп рассказал, как долго будут актуальны пошлины против стран ЕС

Трамп: пошлины будут актуальны до достижения сделки о получении США Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пошлины против Дании, Франции, ФРГ, Британии и ряда других стран сохранятся до достижения сделки о получении США Гренландии, заявил президент Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что пока они составляют 10% на все товары, но с 1 июня 2026 года они будут увеличены до 25%.

Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии, — добавил Трамп.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

Позже глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сказал, что угрозы президента США о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии — это шантаж. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом. Тем временем член парламента Великобритании Саймон Хоар призвал отменить государственный визит короля Карла III в США из-за политики Трампа, которого он назвал «гангстером-пиратом».

Дональд Трамп
Дания
Гренландия
пошлины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США могут отправить в Миннесоту 1,5 тыс. особо подготовленных бойцов
«С фокусом»: Умеров рассказал о переговорах в США
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года
Приметы 19 января — Крещение Господне: морозы, купание в проруби и свадьбы
«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ
Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в минус 15 градусов мороза
Президент Ирана рассказал США, чем грозит атака на верховного лидера
Немецкие военные завершили свою миссию в Гренландии
За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных
Трамп рассказал, как долго будут актуальны пошлины против стран ЕС
В штурмовых подразделениях ВСУ выявили схему с «мертвыми душами»
«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США
«Вы ничего не вырежете»: Трамп пригрозил подать в суд на CBS
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.