Немецкие военные завершили свою миссию в Гренландии Funke: Бундесвер выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

Вооруженные силы Германии завершили свою задачу в Гренландии, сообщил подполковник ВС ФРГ Петер Милевчук. По его словам, которые передает медиагруппа Funke, немецкие военные провели изучение местности в рамках подготовки к учениям.

Мы выполнили нашу первоначальную задачу — изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки, — заявил Милевчук.

Офицер отметил позитивное взаимодействие с датскими коллегами. Теперь подразделения Бундесвера возвращаются на родину с полученными результатами, заключил он.

Ранее стало известно, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Пошлины будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии.