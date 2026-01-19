Главная ОПГ Европы: как уголовники захватили власть на Украине

Ровно 25 лет назад, 19 января 2001 года, Юлию Тимошенко уволили с должности вице-премьера Украины из-за уголовного дела. Однако ее политическая карьера после этого не завершилась, а наоборот, только расцвела. Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что для украинской политики сей криминальный сюжет стал не исключением из правил, а началом новой традиции. Почему тюремный опыт госслужащих в политической культуре Украины не уничтожает репутацию, а наоборот, усиливает их позиции и как уголовники оказались на вершине власти — в материале NEWS.ru.

Как тюрьма помогла Тимошенко

В 2001 году против Юлии Тимошенко возбудили уголовное дело из-за ее деятельности на посту главы корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) в 1990-е годы. Генпрокуратура инкриминировала ей контрабанду природного газа, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и злоупотребление должностным положением. Также ее обвиняли в нарушении таможенного и налогового законодательства при поставках российского газа.

Эксперты видели в деле против Тимошенко инструмент давления и ее устранения из политики. Она считалась оппозиционеркой из-за конфликта с окружением тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, который якобы пытался таким образом избавиться от конкурента.

Однако результат оказался противоположным. Арест сделал Тимошенко символом «борьбы с режимом», усилил ее узнаваемость и превратил в одного из главных лидеров оппозиции. Уже через несколько лет она стала ключевой фигурой «оранжевой революции» 2004 года, а впоследствии стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра.

Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, спикер Верховной рады Арсений Яценюк (слева направо), 2007 год Фото: Александр Мазуркевич/РИА Новости

Почему украинские уголовники возвращаются в политику

В украинской политической культуре опыт пребывания под арестом или в тюрьме часто не подрывает репутацию политика, а наоборот, может усилить его позиции, заявил NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он связал это с особенностями восточнославянского менталитета.

«В восточнославянском менталитете оппозиционные фигуры воспринимаются как „гонимые и преследуемые несправедливой властью“. Такое отношение рождается из глубинного недоверия общества к власти, уходящего корнями еще в дореволюционную эпоху и сохраняющегося до наших дней», — объяснил политолог.

По его словам, практически любого политика на Украине можно привлечь к ответственности за коррупцию, подкуп избирателей или манипуляции с социологическими данными.

Тимошенко дважды сидела и дважды потом возвращалась в политику, потому что смогла представить себя жертвой преследования со стороны властей, напомнил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Тут имеет значение, какими ресурсами располагает политик, которого упекают в тюрьму: насколько он популярен, насколько сильны его сторонники, насколько он богат и может ли защитить свое богатство, даже находясь в тюрьме. Украинская особенность в том, что в этой стране мало что остается тайной. Репутации политиков, особенно тех, кто давно в деле, вообще плохи, и доверие к политической системе очень низкое», — заявил политолог.

Кто еще из сидельцев вернулся во власть на Украине

Истории о том, как уголовное преследование работает в пользу политика, усиливая его публичность, стали отличительной чертой украинских властей. К примеру, тюремный срок экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко полностью перезапустил его карьеру. В 2010 году он был привлечен к уголовной ответственности, а в 2012-м осужден и отправлен в колонию. Однако в публичном пространстве Луценко быстро превратился из обвиняемого в символ «политических репрессий» времен экс-президента Виктора Януковича. После смены власти он был помилован, вернулся в большую политику и в итоге занял пост генерального прокурора — несмотря на отсутствие профильного юридического образования.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины, 2019 год Фото: Стрингер/РИА Новости

Или история военнослужащей и политика Надежды Савченко. После приговора российского суда ей выстроили образ «узницы», что обеспечило заочное избрание в Верховную раду. Даже последующее уголовное преследование на Украине из-за обвинений в подготовке теракта и попытке госпереворота не сказалось на ее политической деятельности.

Еще один пример — депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он был задержан и арестован прямо в здании парламента по обвинениям в коррупции. Этот эпизод Мосийчук и его соратники превратили в громкое политическое шоу — доказательство «политического заказа». В результате уголовное дело только усилило позиции политика среди радикального электората.

Петр Порошенко после ухода с поста президента неоднократно становился фигурантом уголовных дел. Несмотря на отсутствие приговоров, сам факт уголовного преследования позволил ему вернуться в активную политическую повестку в качестве оппозиционного лидера. Каждый новый вызов на допрос или решение суда Порошенко использовал для консолидации сторонников.

Как тюремные традиции влияют на политическую систему Украины

На Украине сформировался парадокс — «политика как борьба», где тюремный срок и обвинения чаще играют роль знака политической принадлежности или символа оппозиционности, а не последствия нарушения закона, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, ситуация, когда политики получают популярность за счет уголовных дел, свидетельствует о недоверии общества к правоохранительной системе и судебным процессам и снижении авторитета закона.

«В целом такая практика затрудняет становление эффективной, независимой судебной системы и устойчивой демократической государственности, поддерживает ситуацию, в которой интересы политических элит зачастую ставятся выше верховенства закона», — заключил эксперт.

