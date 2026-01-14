Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу

Главе фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлии Тимошенко грозит до 10 лет лишения свободы. Ее заподозрили в покупке голосов депутатов за или против законопроектов. Политик отвергает обвинения и утверждает, что такими действиями власть в стране пытается зачистить конкурентов. Кто такая Юлия Тимошенко, в какие скандалы попадала и чем мешает президенту Владимиру Зеленскому — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют экс-премьера Украины Юлию Тимошенко

В ночь на 14 января в партийном офисе «Батькивщины» прошли обыски. У Тимошенко забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули против нее обвинения в подкупе нардепов из других фракций для голосования за или против законопроектов парламента. В НАБУ опубликовали запись переговоров, на которых Тимошенко якобы обсуждает с депутатами Рады оплату их услуг.

По данным украинских СМИ, оппозиционерка призвала группу нардепов проголосовать за отставку главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главы Минобороны Дениса Шмыгаля. При этом Тимошенко также могла подкупить депутатов, чтобы они отказались поддержать назначение Федорова и Шмыгаля на новые посты.

Экс-премьер Украины отвергла все обвинения, назвав их абсурдными. По ее словам, 30 вооруженных до зубов мужчин захватили здание партии, взяли в заложники сотрудников, но ничего не нашли. Она назвала обыски грандиозным пиар-ходом и зачисткой конкурентов.

«Люди [экс-президента Украины Виктора] Януковича хотя бы приносили решение суда как фиговый лист. Лезли ко мне через забор, но приносили. Уже заигрались. Такое наглое следствие перешло все границы», — прокомментировала обыски Тимошенко.

Что известно о Юлии Тимошенко

Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Она окончила экономический факультет местного госуниверситета, после чего занялась бизнесом, в том числе в сфере энергетики. Это стало основой ее политической карьеры.

Тимошенко пришла в большую политику в середине 1990-х. Она была народным депутатом Верховной рады и вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса. Тимошенко получила широкую известность как лидер оппозиции в период президентства Леонида Кучмы и один из ключевых участников «оранжевой революции» 2004 года, приведшей к избранию Виктора Ющенко главой государства.

Кроме того, она стала первой женщиной на посту премьер-министра на Украине и в СНГ. Политик занимала эту должность дважды — в 2005-м и в период с 2007 по 2010 год. Тимошенко трижды баллотировалась на пост президента Украины и проигрывала с небольшим отрывом.

Это яркий и харизматичный политик, способный мобилизовать электорат и привлечь внимание, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

«Сильные стороны Тимошенко — энергетика публичной кампании, умение держать инициативу и использовать рокировку вокруг себя. Слабые — обвинения в коррумпированности, которые оппоненты регулярно используют против нее, а также репутация непредсказуемого лидера, что отпугивает часть международных партнеров и усложняет формирование широких коалиций», — подчеркнул он.

Во время ключевых политических событий на Украине позиция Тимошенко оказалась несовместима с формировавшимися конфигурациями власти. Это помешало ей занять пост президента, отметил политолог.

В какие скандалы попадала Тимошенко

Имя Тимошенко связано со множеством громких политических скандалов. Самый известный разгорелся вокруг газовых соглашений с Россией, которые политик, возглавлявшая кабмин, подписала в 2009 году. Позже ее обвинили в превышении должностных полномочий, а в 2011-м приговорили к лишению свободы. В ЕС и США сочли этот процесс политически мотивированным, что придало «газовому делу» международный резонанс.

Тимошенко также обвиняли в коррупции, уклонении от уплаты налогов и контрабанде газа в период ее работы в корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Политик не раз вступала в открытые конфликты, в том числе с политическими союзниками. За руководство ЕЭСУ ее прозвали «газовой принцессой».

Эксперты считают новые обвинения, выдвинутые в адрес Тимошенко, политическим заказом Запада.

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru рассказал, что лидер фракции «Батькивщина» пытается выпросить у зарубежных партнеров Киева министерский портфель или хотя бы пост вице-спикера Рады. По его мнению, эти торги не устраивают США.

«Тимошенко решили успокоить таким образом. Версии о том, что обыски связаны с голосованиями в Раде, — ерунда. Речь идет о более глобальной истории с переформатированием законодательной ветви украинской власти», — подчеркнул Павлив.

Может ли Тимошенко стать президентом Украины

В 2014 году в Сети появились записи разговоров Тимошенко, в которых она призналась, что сожалеет о своих неудачах на президентских выборах.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с NEWS.ru заявил, что экс-премьер Украины попытается обернуть очередной скандал в свою пользу и представить себя как жертву политических репрессий. Парламентарий отметил, что сообщения об обысках добавили Тимошенко популярности на фоне недовольства граждан властью в Киеве.

«Она всегда была известна ярой борьбой за власть. Но возглавить Украину ей никак не удавалось. Тимошенко всегда была где-то близко, но не в президентском кресле. Это тот случай, когда человек не поступится ничем и никем ради достижения заветных целей», — сказал парламентарий.

Депутат Сергей Алтухов придерживается похожего мнения. По его словам, выдвинутые обвинения против Тимошенко могут мобилизовать ее электорат. Тем не менее это вряд ли поможет политику занять высший государственный пост.

«Она уже проиграла в 2019-м Зеленскому, так как ее образ политика прошлой эпохи не совпал с запросом на абсолютно новые лица. Ее риторика и стиль стали восприниматься частью общества как устаревшие. Сейчас Тимошенко остается влиятельной, но поляризующей фигурой. Новое дело может как помочь ей, так и навредить», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

