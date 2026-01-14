Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:25

Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе

НАБУ опубликовало аудиозапись подкупа депутатов Верховной рады Тимошенко

Юлия Тимошенко, 2007 год Юлия Тимошенко, 2007 год Фото: Russian Look/Global Look Press
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудиозапись переговоров лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с депутатами Верховной рады в рамках громкого антикоррупционного расследования. На записи, размещенной в Telegram-канале ведомства, голос Тимошенко не искажен, его легко узнать.

Записи голосов других депутатов, которым политик предлагала деньги, были изменены, их имена не указаны. По информации НАБУ, переговоры проходили 12 января. При этом речь шла не о разовых договоренностях, а о постоянной схеме сотрудничества, включавшей авансовые выплаты.

Ранее сообщалось, что Тимошенко подозревают в организации подкупа парламентариев за нужное голосование. Народным депутатам, по версии следствия, планировалось выдавать конкретные указания по процессу принятия решений парламента. В связи с этим правоохранители провели обыски в офисе партии «Батькивщина».

Сама Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. Она подтвердила, что до утра в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений. Политик уточнила, что силовики ничего не нашли, а лишь забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Украина
Юлия Тимошенко
НАБУ
коррупция
