Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:35

В Госдуме назвали истинную причину отставки Малюка

Депутат Журавлев: провалы Зеленского привели к отставке Малюка

Василий Малюк Василий Малюк Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Кадровые перестановки в окружении президента Украины Владимира Зеленского, включая отставку председателя СБУ Василия Малюка, вызваны общей паникой в правящих кругах из-за провалов на фронте и в дипломатии, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинский глава пытается переложить ответственность за неудачи на своих подчиненных.

В правящих кругах Киева паника, отсюда все эти нелепые кадровые перестановки. Зеленский перетряхивает команду в надежде на чудо, но это ровным счетом ничего не меняет. Его окружение было встроено в коррупционные схемы, так покупались преданность и лютость. Каждый из таких «Малюков» был способен грызть горло ради хозяина, но эффективность оказалась нулевая: фронтовых успехов нет, дипломатия зашла в тупик, от терактов корежит уже самых ярых украинских сторонников в ЕС и США. Кроме того, Зеленскому надо на кого-то переложить ответственность за зверства. Здесь как раз будет к месту такой отставник в виде Малюка, — пояснил Журавлев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что масштабных кадровых перестановок на Украине после отставок Малюка и главы Минобороны страны Дениса Шмыгаля в ближайшие полгода не будет. По его словам, после таких ротаций администрация Зеленского сосредоточится на заполнении уже образовавшихся вакансий.

Украина
Владимир Зеленский
Европа
отставки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.