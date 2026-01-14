В Госдуме назвали истинную причину отставки Малюка

Кадровые перестановки в окружении президента Украины Владимира Зеленского, включая отставку председателя СБУ Василия Малюка, вызваны общей паникой в правящих кругах из-за провалов на фронте и в дипломатии, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинский глава пытается переложить ответственность за неудачи на своих подчиненных.

В правящих кругах Киева паника, отсюда все эти нелепые кадровые перестановки. Зеленский перетряхивает команду в надежде на чудо, но это ровным счетом ничего не меняет. Его окружение было встроено в коррупционные схемы, так покупались преданность и лютость. Каждый из таких «Малюков» был способен грызть горло ради хозяина, но эффективность оказалась нулевая: фронтовых успехов нет, дипломатия зашла в тупик, от терактов корежит уже самых ярых украинских сторонников в ЕС и США. Кроме того, Зеленскому надо на кого-то переложить ответственность за зверства. Здесь как раз будет к месту такой отставник в виде Малюка, — пояснил Журавлев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что масштабных кадровых перестановок на Украине после отставок Малюка и главы Минобороны страны Дениса Шмыгаля в ближайшие полгода не будет. По его словам, после таких ротаций администрация Зеленского сосредоточится на заполнении уже образовавшихся вакансий.