28 ноября 2025 в 17:32

Партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком

Партия Порошенко назвала ситуацию с Ермаком риском для Украины

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина столкнулась с такими же рисками, какие были в феврале 2022 года, заявили в партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» на фоне скандала с обысками у главы офиса главы республики Андрея Ермака. В своем Telegram-канале политсила потребовала созвать Верховную раду.

Требуем немедленного созыва заседания Верховной рады <...> Пора вернуть парламенту субъектность и его конституционную роль, — говорится в сообщении.

В связи с недавними обысками у руководителя офиса Зеленского, партия «Европейская солидарность» вновь выступила с призывом сменить руководство и обновить состав делегации на переговорах по урегулированию кризиса. Политическая сила потребовала восстановить на Украине действие конституции, которая предусматривает парламентско-президентскую модель, что подразумевает создание новой коалиции и правительства национального спасения.

Ранее «Европейская солидарность» потребовала от Зеленского провести встречу с лидерами всех парламентских фракций и отчитаться о позиции Украины на переговорах. В качестве еще одного рычага давления «Европейская солидарность» пригрозила не поддерживать проект государственного бюджета на 2026 год, настаивая на его кардинальном пересмотре.

