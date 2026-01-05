В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер

Немецкие правоохранители задержали бывшего депутата Верховной рады Украины Руслана Демчака, сообщает украинское издание «Страна.ua». В 2023 году экс-политику на родине предъявили обвинения в «пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем».

В издании уточнили, что Демчак входил в состав партии экс-президента страны Петра Порошенко и выступал в качестве замглавы финансового комитета Рады. По версии следствия, бывший парламентарий получил искусственную прибыль с помощью операций с облигациями внутреннего госзайма на фондовых биржах. Сейчас экс-политик ожидает экстрадиции.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины установил залог в качестве меры пресечения для пятерых депутатов Верховной рады, обвиняемых в коррупции. Суммы залога варьировались от $393 до $947 тыс. (от 30 тыс. до 74 млн рублей).

До этого журналисты заявили, что президент Украины Владимир Зеленский получил удар перед встречей с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками НАБУ обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подорвал легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с американским лидером.