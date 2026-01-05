Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:34

В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер

В Германии задержали экс-депутата рады Демчака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Немецкие правоохранители задержали бывшего депутата Верховной рады Украины Руслана Демчака, сообщает украинское издание «Страна.ua». В 2023 году экс-политику на родине предъявили обвинения в «пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем».

В издании уточнили, что Демчак входил в состав партии экс-президента страны Петра Порошенко и выступал в качестве замглавы финансового комитета Рады. По версии следствия, бывший парламентарий получил искусственную прибыль с помощью операций с облигациями внутреннего госзайма на фондовых биржах. Сейчас экс-политик ожидает экстрадиции.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины установил залог в качестве меры пресечения для пятерых депутатов Верховной рады, обвиняемых в коррупции. Суммы залога варьировались от $393 до $947 тыс. (от 30 тыс. до 74 млн рублей).

До этого журналисты заявили, что президент Украины Владимир Зеленский получил удар перед встречей с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками НАБУ обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подорвал легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с американским лидером.

Верховная рада
Украина
Германия
Петр Порошенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Венесуэлу
Россия поставила рекорд по пожизненным приговорам: за что сажают, детали
Тысячи пассажиров застряли в Европе из-за сбоев связи в Греции
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.