Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 16:26

Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала

Партия Тимошенко потребовала отставки правительства Украины

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Партия «Батькивщина» присоединилась к требованиям об отставке действующего кабинета министров Украины, сообщило издание «Страна.ua». Лидер политсилы Юлия Тимошенко убеждена, что формирование нового правительства является единственным способом преодоления кризисной ситуации.

По словам политика, создание коалиции и правительства национального единства было необходимо еще с февраля 2022 года. Она подчеркнула, что это позволило бы избежать монополизации власти одной политической силой, которую она назвала непрофессиональной.

Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина, — сказала Тимошенко.

Отмечается, что ранее с аналогичными требованиями выступили фракции партий «Европейская солидарность» и «Голос». Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую парламентскую коалицию.

До этого сообщалось, что Зеленский не хочет смещать Ермака с поста главы своего офиса, так как это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти. По словам источника, в настоящее время именно он занимает ключевое положение во всей системе украинской власти.

