Коса, автомат, вечное предательство. Как живет Юлия Тимошенко

Лидер оппозиционной украинской партии «Батьковщина», экс-премьер страны Юлия Тимошенко в октябре заявила о скором завершении конфликта с Россией. При этом ранее она выходила на контакт с администрацией президента США, обсуждая с Вашингтоном проведение президентских выборов на Украине. Опрошенные NEWS.ru эксперты называют президентское кресло несбывшейся, но самой страстной мечтой Тимошенко. Почему она до сих пор не смогла его занять и есть ли у нее шансы возглавить страну — в материале NEWS.ru.

Что сказала Тимошенко о конфликте на Украине

Тимошенко сделала заявление о скором завершении конфликта с РФ в эфире «Украинского радио» 12 октября. По словам экс-премьера, ей известна «определенная информация», которая доказывает, что финал боевых действий уже «не за горами». «Мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — подчеркнула политик, не уточнив, о каких конкретно сведениях идет речь.

При этом несколько месяцев назад зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили о тайных контактах Тимошенко и людей из партии экс-главы Украины Петра Порошенко с администрацией президента США Дональда Трампа. Как утверждали инсайдеры, они позиционировали себя как более сговорчивые и готовые к сотрудничеству, чем нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. Позже и Тимошенко, и Порошенко подтвердили, что обсуждали с Вашингтоном вопрос проведения президентских выборов на Украине.

Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Как Тимошенко пришла в украинскую политику

Юлия Тимошенко начала политическую карьеру в середине 1990-х — к тому моменту ее компания «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) была одним из крупнейших импортеров российского газа. Однако в 1997 году после прихода к власти Леонида Кучмы, за которым последовала отставка премьер-министра Павла Лазаренко, ЕЭСУ была моментально вытеснена с рынка.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что бизнес Тимошенко поднялся на внедрении бартерных схем, когда поставки российского газа оплачивались продукцией украинских предприятий. «Эти схемы привели к тюремному заключению нескольких российских генералов. Сама она тоже провела некоторое время в украинской тюрьме по делу ЕЭСУ в начале нулевых», — рассказывает Скачко.

После неудачи с ЕЭСУ в 1997 году Тимошенко сумела избраться в Верховную раду, впоследствии основав партию «Батьковщина». В конце 1999 года в правительстве Виктора Ющенко она получила пост вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу.

«Именно она и ликвидировала бартерные схемы в расчетах за газ, прекрасно их зная изнутри, пройдя путь от „комсомольской подстилки“ до богатейшей женщины Украины, от олигарха до борца с олигархами», — говорит Скачко.

Как Тимошенко подружилась с Западом

В политике Тимошенко избрала для себя образ национально ориентированной революционерки, что отразилось и на ее внешнем виде — бывшая бизнес-леди начала появляться на публике с прической в виде традиционной косы-бублика. Она стала одним из главных символов «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, когда украинская оппозиция опротестовала победу Виктора Януковича на президентских выборах и добилась повторного голосования.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru отметил, что уже в тот период Тимошенко заручилась поддержкой стран Запада.

«Когда Кучма уничтожал ее и Лазаренко, единственной защитой мог стать только Запад. Поэтому ее русскоязычность, воспитание в русскоязычном Днепропетровске — все ушло на второй план. Ее украинофильство и западничество — это чисто конъюнктурная позиция, которую ей пришлось занять в карьере», — считает политик.

Юлия Тимошенко Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости

Однако первый госпереворот на Украине был не единственным, поддержанным Тимошенко. Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев напомнил NEWS.ru, что украинский политик одобряла и «революцию роз» в Грузии под руководством Михаила Саакашвили.

«Народная молва приписывает Тимошенко и Саакашвили страстный роман. Вполне вероятно, что так и было, учитывая невоздержанность бывшего грузинского лидера по отношению к женскому полу», — подчеркнул он.

Почему Тимошенко не стала президентом Украины

После «оранжевой революции» Тимошенко дважды занимала пост премьера Украины в 2005 и 2007–2010 годах. Тогда, напомнил Царев, она подписала крайне выгодные для России газовые договоры — Тимошенко расторгла поставки газа по фиксированной и очень низкой цене, согласовав стоимость в восемь раз выше.

«Именно это потом и использовал президент Украины Виктор Янукович как предлог для того, чтобы посадить ее в тюрьму. На Украине распространяли слухи, что ее коррумпировала Россия, что она сделала это не просто так, а за политическую и финансовую поддержку. Это, конечно, слухи», — считает Царев.

Но именно благодаря этим слухам, по мнению Царева, Запад не делал серьезных ставок на Тимошенко. «Когда было противостояние с Петром Порошенко, чтобы он выиграл в первом туре президентских выборов, с ней очень жестко поговорили, попросили не оспаривать результаты выборов и не мешать его политике. Она так и поступала», — подчеркнул собеседник.

Может ли Тимошенко стать президентом

Скачко называет Тимошенко, с одной стороны, железной леди украинской политики, с другой — ее крупнейшим лузером. По мнению политолога, свой шанс возглавить страну она уже упустила. Он напомнил, как Тимошенко говорила, что хочет «обтянуть Донбасс колючей проволокой и забросать его атомными бомбами». В 2022 году она фотографировалась с автоматом и призывала противостоять России.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время акции ‭«Украина выбирает изменения» в Киеве Фото: РИА Новости

«Она так и не достигла своей главной цели, которую никогда не скрывала, — стать президентом Украины, хотя неоднократно была в шаге от этого. Окружение Зеленского — это совершеннейшие шакалы, нечисть, упыри, по сравнению с которыми даже Тимошенко белая и пушистая. Они ничего ей не отдадут. Для Запада она по-прежнему договороспособна, способна договориться и с Россией. А для России она „никто“, потому что Россия понимает, что ей нельзя передавать власть», — указал Скачко.

Царев в свою очередь считает лидера «Батьковщины» динозавром украинской политической системы.

«Она неоднократно меняла свои взгляды и позицию. Чистый политик-популист. Она была и в исполнительной власти, и руководителем партии. Она могла бы стать президентом. На последних выборах, если бы не Зеленский, она бы точно им стала», — пояснил эксперт.

По его мнению, у Тимошенко все же сохраняются определенные политические перспективы.

«С ней можно договориться, но нужно понимать, что у нее нет глубоких убеждений. Она будет принимать ту позицию, которая ей выгодна. Если будет выгодно дружить с Россией, она будет дружить искренне, с „честным лицом“. Она не будет делать глупых поступков. Она будет вести себя тихо и осторожно до тех пор, пока Зеленский не „зашатается“. Сейчас это бессмысленно. Когда он „зашатается“, она ударит его в спину — так, что добьет. Если, конечно, добить его ей будет выгодно», — резюмировал экс-нардеп.

Читайте также:

Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины

Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает

Похороны Зеленского, странная ориентация, побег в США: где сейчас Арестович