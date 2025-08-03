Похороны Зеленского, странная ориентация, побег в США: где сейчас Арестович

3 августа исполняется 50 лет бывшему внештатному советнику офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу. Еще недавно он был одним из самых узнаваемых медийных лиц местной власти, но после ухода из команды главы государства и отъезда за рубеж начал активно критиковать руководство страны. Как он стал главным пропагандистом Киева, почему поссорился с бывшими соратниками и какое влияние оказывает на украинскую политику — в материале NEWS.ru.

Что известно об Алексее Арестовиче

Арестович родился 3 августа 1975 года в военном городке Цители-Цкаро Грузинской ССР. Позже вместе с родителями и сестрой он переехал в Киев, где в 1992 году окончил школу № 178. Затем поступил на биологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко, но бросил обучение после первого курса. С 1994 по 1999 год учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика с английского языка.

Точной информации о военной карьере Арестовича нет. В одних интервью он утверждал, что до 2005 года служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства. В 30-летнем возрасте уволился из армии в звании майора.

В тот же период начала проявляться «творческая натура» Арестовича. Он посещал школу эзотерика Авессалома Подводного и проводил тренинги по групповой психологии, актерскому мастерству и переговорным техникам. В середине нулевых бывший военный начал развивать актерскую карьеру, активно снимаясь в рекламе, украинских и российских фильмах и сериалах.

Тогда же Арестович вступил в украинскую партию «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), став заместителем ее лидера Дмитрия Корчинского. Поначалу они вместе критиковали «оранжевую революцию» 2004 года, однако уже в 2009-м создали гражданское движение «Долой всех», занимавшееся организацией протестов против властей Украины в Сумах, Одессе и Киеве. С 2014-го Арестович регулярно давал комментарии СМИ как военный эксперт. Позже он признавался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.

Андрей Ермак Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

С сентября 2018-го Арестович год служил в 72-й механизированной бригаде в Краматорске. В конце октября 2020-го Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В декабре того же года глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак пригласил Арестовича на должность своего внештатного советника по вопросам стратегических коммуникаций.

Почему Арестович поссорился с Зеленским

Очередной виток политической карьеры Арестовича пришелся на 2022 год. После начала спецоперации ВС РФ он стал одним из самых «раскрученных» спикеров Киева и практически ежедневно выходил в прямой эфир в соцсетях. В своих видео советник главы ОП озвучивал противоречивые прогнозы. Например, в марте 2022-го он заявил, что горячая фаза украинского конфликта завершится через две-три недели. Спустя несколько месяцев Арестович в своем Telegram-канале признался: все это время он преподносил зрителям ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.

В начале 2023-го вокруг Арестовича разгорелся скандал. Он заявил, что причиной обрушения жилого дома в Днепропетровске 14 января того же года стало падение ракеты, неудачно сбитой украинскими средствами ПВО. Эти слова возмутили украинских политиков: депутаты Верховной рады обвинили советника в государственной измене. Он извинился и назвал свои слова ошибкой, однако подал заявление об отставке. Спустя несколько дней его внесли в базу сайта «Миротворец».

Алексей Арестович Фото: Социальные сети

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что для Арестовича не было зазорным лгать и прикрывать чужую ложь, пока это приносило ему выгоду.

«Если есть правда, за которую не платят, но зато платят за ложь, то предприимчивые люди выбирают денежку. Те, кто в самом начале обслуживал нынешний украинский режим, получали очень большие деньги. Видимо, Арестович посчитал, что ему хватит этого на какое-то время после отставки», — пояснил эксперт.

После ухода из команды Зеленского Арестович фактически перешел в оппозицию к действующей власти. Он покинул территорию Украины и начал регулярно критиковать руководство страны. Так, он заявлял о нарушении прав человека в республике и диктатуре Зеленского. Арестович не раз критиковал главу государства за резкие высказывания в адрес РФ: по его словам, в офисе президента все разговоры до сих пор ведутся исключительно на русском языке. В апреле 2025 года бывший советник главы ОП в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом назвал Зеленского «тупым и упрямым». А уже в начале мая власти Украины объявили о введении санкций против Арестовича, в том числе запретив распространение его медиаконтента в стране.

Активные попытки экс-советника «похоронить» репутацию Зеленского связаны с его желанием оставаться на плаву, считает Скачко. По словам историка, единственное место, где Арестович может быть полезен, — это Украина.

«Его больше нигде не примут с его талантами. А умение вихлять, перекрашиваться там нужно всегда. Особенно если кусок Украины сохранится и националистический накал в нем будет немного погашен. Тот факт, что против него ввели санкции, значит: его боятся. Потому что каким-то образом он запудривает и переиначивает людям мозги», — добавил Скачко.

Владимир Зеленский в феврале 2022 года Фото: Global Look Press

Что известно о личной жизни Арестовича

Резкая критика в адрес украинских властей — не единственная скандальная деталь в биографии Арестовича. Экс-советник главы ОП был дважды женат. О первой и второй супругах политика информации нет, а третьей в 2015 году стала психотерапевт Анастасия Грибанова. Кроме того, у Арестовича есть трое детей — по одному от каждой супруги.

Тем не менее весной 2022 года в соцсетях появилось видео, предположительно снятое камерой наблюдения в одном из московских отелей еще в 2005-м. В ролике мужчина, очень похожий на Арестовича, запечатлен в гостиничном номере с другим молодым человеком. Политик отрицал достоверность записи. По его словам, единственное, что объединяет его с героем видео, — это внешнее сходство.

Спустя несколько месяцев Арестович во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» заявил, что плохо относится к пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и считает однополые отношения девиацией.

Где сейчас Алексей Арестович

Издание «Украинская правда» писало, что вскоре после отставки с поста советника главы ОП Арестович выехал в Польшу, при этом основанием для пересечения границы стало письмо из ГУР МО Украины. В январе 2024 года стало известно, что политик перебрался в США. По словам адвоката Василия Костюка, Арестович приобрел особняк в Калифорнии стоимостью $1 млн. Часть этих средств была получена им незаконно, считает Костюк.

Алексей Арестович Фото: Социальные сети

Арестович не подтверждал факт покупки недвижимости. В одном из интервью он заявлял о своем желании вернуться на Украину. Он не исключал, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента республики, и даже опубликовал предвыборную программу. В ней он предложил отказаться от попыток вернуть республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области силовым путем в обмен на вступление Украины в НАТО. Также Арестович заявил о необходимости провести аудит всей страны, переработать налоговый и таможенный кодексы, провести судебную и пенсионную реформы.

По мнению Скачко, президентские амбиции есть не столько у Арестовича, сколько у тех сил, что его «курируют». Политолог допускает, что в нужный момент экс-советник главы ОП может выступить кандидатом-спойлером — если не победит на выборах сам, то помешает победить другому. При этом не приходится сомневаться в желании Арестовича вернуться на Украину.

«У него нет другого шанса жить — он никому и нигде не нужен. Если, конечно, не украл $10 млн, которые положил в банки и которые позволяют ему жить на проценты. Но я не думаю, что он украл столько. А жить ему хочется хорошо — к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому шанс вернуться на Украину он использует», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Единственный мужик в украинской политике: что сейчас с Юлией Тимошенко

Организаторы Евромайдана «кинули» Януковича 10 лет назад: как это было

Янукович в бегах, Ющенко — пчеловод: где сейчас герои «оранжевой революции»