Организаторы Евромайдана «кинули» Януковича 10 лет назад: как это было

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Ровно 10 лет прошло с одного из ключевых событий Евромайдана в Киеве — точки невозврата для нынешней Украины. 22 февраля 2014 года Верховная рада досрочно прекратила полномочия президента Украины Виктора Януковича, были назначены новые выборы. Однако эти решения шли вразрез с конституцией страны. Их не поддержали жители Донбасса и Крыма. Как Украина из-за Евромайдана скатилась в общенациональный кризис — в материале NEWS.ru.

Как Евромайдан закончился госпереворотом

22 февраля 2014 года мог стать первым днем стабилизации положения на Украине после многомесячного Евромайдана. Днем ранее в Киеве при посредничестве России, Германии, Польши и Франции президент Украины Виктор Янукович и лидеры Евромайдана подписали соглашение об урегулировании политического кризиса.

Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине вместе с Януковичем подписали руководитель парламентской фракции партии «УДАР» Виталий Кличко, глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель парламентской фракции партии «Свобода» Олег Тягнибок. От Евросоюза подписи поставили главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также представитель МИД Франции Эрик Фурнье. Спецпредставитель президента России Владимир Лукин не стал подписывать соглашение, сославшись на отсутствие в нем гарантий выполнения достигнутых договоренностей.

Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press Виктор Янукович

И не ошибся. Уже на утро следующего дня оппозиция от выполнения соглашения отказалась, а Виктор Янукович бежал из Киева. Через несколько дней его вывезли из страны. Верховная рада назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Многие политики и правоведы охарактеризовали эти события как государственный переворот. Согласно Конституции Украины, досрочное прекращение полномочий президента возможно лишь в случае его отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента или смерти. Ни одно из этих условий 22 февраля 2014 года не было соблюдено.

Позднее в отношении Януковича на Украине было открыто несколько уголовных дел. Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. При этом суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал.

«Кинули как лоха»

Через несколько лет, в пятую годовщину переворота, Янукович рассказал о тех событиях в беседе с журналистами в Москве.

«Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня „кинули как лоха“», — сказал Янукович.

По словам экс-президента Украины, «вооруженные молодчики захватывали президентскую резиденцию и правительственные здания» еще в день подписания соглашения, то есть 21 февраля. Европейские страны, по его словам, одобрили эти действия, а это значит, что именно на них лежит вся ответственность.

«И я бы хотел, чтобы мне публично ответили, почему я много раз и много лет к ним обращаюсь, но я ни разу не получил ответ от этих стран, от лидеров этих стран», — сокрушался Янукович.

Фото: Liu Yiran/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виктор Янукович

Почему Янукович подписал соглашение

Спецпредставитель российского президента Лукин понял, что западные партнеры пытаются обмануть Януковича, который все еще продолжал им верить, убежден экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Янукович им поверил и к тому же пытался избежать противостояния. В соглашении говорилось о досрочных выборах президента Украины в декабре 2014 года, изменениях в конституции в пользу парламентско-президентской формы правления, расследовании расстрела людей на Майдане и о другом. Расследования расстрела не хотели американцы, поскольку они были к нему причастны», — рассказал NEWS.ru экс-депутат.

По словам Олейника, подписание документа закончилась высокопарными словами о его великом значении. Но в тот же вечер на Евромайдане эмоционально выступил командир боевой сотни Владимир Парасюк, призвавший к вооруженному штурму резиденции президента. Его услышали на площади.

«К этому часу власти уже успели выполнить один пункт соглашения — отвели внутренние войска от Майдана. Я в это время беседовал с журналистами около гостиницы „Киев“. И вдруг картина: бегут сотрудники „Беркута“ (спецподразделение МВД Украины. — NEWS.ru). Спрашиваю знакомого полковника, почему они бегут. Он отвечает, что по ним открыли стрельбу, а у них только шумовые и световые гранаты. Получается, что западные политики добились их разоружения и дали задание Парасюку поднять людей на штурм. Вот так подписывать соглашения с Западом! Они просто кинули Януковича», — сказал Олейник.

Но еще, отметил экс-депутат, Янукович забыл, что его должность — президент государства. «И он должен был умереть за это государство, как это, например, сделал Сальвадор Альенде в Чили в 1973 году. Лукашенко взял в августе 2020 года в руки автомат. А Янукович оказался трусом», — высказал мнение Олейник.

По официальным данным, 18–20 февраля в Киеве в результате стрельбы погибло более 100 человек, сотни получили ранения. Киев к 10-летию решил развеять миф об участии «российских снайперов» на Евромайдане в 2014 году. Глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской заявил, что сотрудники российских правоохранительных органов и отрядов специального назначения не присутствовали на площади Независимости.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах», — заявил он.

Донской подчеркнул, что Генпрокуратура Украины считает виновными в обстреле участников Евромайдана именно сотрудников украинских ведомств. В результате применения табельного оружия по протестующим погибли 48 человек, еще 90 человек получили огнестрельные ранения.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press Владимир Парасюк (в центре)

«Януковича хотели устранить даже представители его партии»

Янукович оказался всем ненужным, считает экс-депутат одесского горсовета политолог Игорь Димитриев. По его словам, против бывшего президента действовали не только оппозиционеры, олигархи, но и представители его окружения, предполагая, что на досрочных выборах в декабре 2014 года Януковича не переизберут.

«Ошибки совершили партнеры Януковича, как московские, так и западные, которые гарантировали ему, что после подписания соглашения все наладится. Но здесь требовались инструменты для выполнения и для перехвата ситуации, когда стороны откажутся выполнять договоренности. Он слишком полагался на посредников. А инструментов контроля оппозиции у него не было», — рассказал NEWS.ru экс-депутат.

Среди главных факторов проигрыша экс-президента Димитриев назвал усталость от него у всех сторон конфликта.

«Янукович оказался настолько неприятным персонажем, что устранить его хотели все, в том числе и представители его „Партии регионов“. Он всех достал. Изначально на позиции пророссийского лидера Украины надо было выводить более конструктивного и привлекательного политика. С самого начала Янукович был проигрышным вариантом. Даже если бы он не заключил это соглашение, никто бы его не стал больше поддерживать», — высказал мнение экс-депутат.

Димитриев напомнил, что Янукович бежал из Киева практически сразу после подписания соглашения (официально он отправился в Харьков для участия в съезде депутатов Юго-Восточной Украины, но в самом съезде участия не принял).

«Если политик идет на рискованные шаги, то он должен нести за них ответственность. А Янукович делал все, что ему вздумается, создавал массу проблем и политикам, которые его поддерживали, и сторонникам на улице. И при первой же угрозе убежал. За все произошедшее он несет персональную ответственность», — считает экс-депутат.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виктор Янукович

Была ли у Януковича альтернатива на «пророссийском поле» Украины

По словам Димитриева, в качестве альтернативы Януковича еще до Евромайдана рассматривалась кандидатура Сергея Тигипко. В правительстве Николая Азарова он занимал посты вице-премьера и министра социальной политики с 2010 по 2012 год. В 2009 году он стал лидером политической партии «Сильная Украина» (партия просуществовала до 2012 года).

«Это был очень интересный проект — либерально-пророссийский. Тигипко делал ставку на крупные русскоязычные города и предпринимателей, живущих в них. На президентских выборах 2010 года лидер „Сильной Украины“, набрав чуть больше 13% голосов, занял третье место после Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. На местных выборах того же года партия набрала 4,3% голосов, став шестой в списке. Впоследствии под давлением Януковича партия распустила свою фракцию в парламенте, влившись в „Партию регионов“ премьер-министра Николая Азарова», — рассказал экс-депутат.

«Сильная Украина» прекратила свое существование в 2012 году. Тигипко стал заместителем председателя «Партии регионов», своим бывшим однопартийцам он тоже порекомендовал влиться в партию Азарова. Но основу «Сильной Украины» составляли активные люди — предприниматели таких городов, как Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса и др. Эти люди, по мнению эксперта, почувствовали себя брошенными и преданными, что толкнуло их через полтора года к идеологии Евромайдана.

«Большой успех Тигипко на выборах напугал Януковича. Он зачистил все пророссийское поле от любых альтернатив себе. В итоге соперников на этом поле у него не осталось, а сам он оказался провальным политиком», — заключил Димитриев.

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