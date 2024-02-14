ВСУ перешли к обороне: пытается ли Сырский ввести ВС РФ в заблуждение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Александр Сырский

Вооруженные силы Украины переходят к обороне вместо попыток провести наступление, так как ситуация в зоне боевых действий напряженная, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ZDF. По его словам, будущие успехи будут зависеть от поддержки Запада. Как будут действовать ВСУ во главе с Сырским, где возможны прорывы ВС РФ и есть ли возможность у Киева перейти к наступлению — в материале NEWS.ru.

Смогут ли ВСУ удержать фронт

Как рассказал Сырский, во время обороны украинская армия будет задействовать укрепления, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Главком подчеркнул, что на данный момент помощи Запада недостаточно для реализации задуманного.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ смогут удерживать оборону, пока российские войска не начнут стратегическое наступление.

«У ВС РФ нет задачи освобождать крупные населенные пункты, за исключением Авдеевки. Речь идет об улучшении своего тактического положения. Пока противник может сколько угодно сообщать, что он успешно сдерживает наше наступление. Это касается и плацдарма в Крынках, на котором ВСУ ежедневно теряют 1–2 взвода. Его невыгодно ликвидировать ВС РФ», — считает Онуфриенко.

Как предположил эксперт, замена Валерия Залужного на Сырского говорит лишь о том, что «мясорубка продолжится».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что заявление главкома ВСУ — это не попытка усыпить бдительность ВС РФ, а отражение реального положения дел в зоне СВО.

«Это не ловушка. Они исчерпали свои наступательные возможности. Это реальное состояние Вооруженных сил Украины на сегодняшний день», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Фото: МО Украины

Как ВСУ будут выстраивать линию обороны

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинская сторона на стратегическом уровне уже давно перешла к обороне, так как ситуация со снарядами и личным составом не очень хорошая. По его мнению, ВСУ занимаются инженерной подготовкой оборонительных позиций.

«У ВСУ есть потребность не только в западной помощи на десятки миллиардов долларов, но и в болезненной для общества мобилизации. Поэтому Украина перешла к обороне по советским лекалам. Она делает это качественно, как и ВС РФ: создает бетонные укрепления, использует технику», — сказал Козюлин.

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев считает, что пока не видно никаких особенных отличий в стратегии и тактике ВСУ. «Сырский, как и ранее Залужный, снова просит у Запада оружие, связывая только с этими поставками свои будущие действия. Он признает очевидный факт — украинская армия по всей линии фронта перешла к обороне, но чтобы это увидеть, не нужно быть семи пядей во лбу», — подчеркнул Журавлев.

По его мнению, конкретные меры по построению обороны ВСУ предсказать трудно из-за «неразберихи» на командном уровне украинской армии.

«Что касается оборонительных укреплений по примеру российских, то, допустим, украинский генерал Наев, который бетонные „зубы дракона“ устанавливал вдоль северных границ с Россией, тоже был отправлен в отставку вместе с прошлым главкомом Залужным. В любом случае ВСУ будут прилежно исполнять то, что им велят из Вашингтона, но чем ближе конец киевского режима, тем более хаотичными и непредсказуемыми могут стать эти действия», — пояснил Журавлев.

Фото: МО Украины

Где российские войска могут прорвать оборону ВСУ

По мнению Козюлина, трудно назвать возможные участки наступления ВС РФ из-за работы украинской разведки. «Средства, которые применяются в этом конфликте, не позволяют обеспечить скрытность, как это было во всех предыдущих войнах. Теперь нельзя собрать ударный кулак незаметно и нанести решающий удар. Думаю, надо ждать, когда украинцы поймут, что надо прекращать этот конфликт», — сказал Козюлин.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что у российских войск есть возможности для масштабного прорыва обороны противника и развития стратегического наступления. По его мнению, для этого необходимы грамотное планирование и четкое решение командования.

«Делаем дыру в обороне противника, туда входит группа расширения прорыва, начинает „сматывать“ фланги вражеской обороны, расширяет дыру — и туда, как в старой присказке, „бесшумно лязгая гусеницами“, входит эшелон прорыва. Это ведь только кажется, что вся территория по другую сторону линии фронта занята противником. Противник только на „передке“, в тактической зоне. А через десять километров вглубь — там людей с ружьем уже нет», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

По мнению Онуфриенко, пока рано говорить о наступлении ВС РФ, так как российские войска только выходят на рубежи, необходимые для этого.

«На всем фронте идут локальные бои, в том числе успешные для российской армии к западу от Артемовска. Там стоит задача выйти на линию канал Северский Донец — Донбасс. На северном направлении речь также не идет о штурме Купянска. Нужно выйти на позиции, которые позволят в дальнейшем переходить к следующей фазе стратегического наступления», — считает Онуфриенко.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Могут ли ВСУ перейти к наступлению

Перелом в ходе специальной военной операции на Украине может произойти весной и летом этого года, прогнозировал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Он сравнил этот момент с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.

По его мнению, сейчас ВСУ испытывают «легкий снарядный голод», однако в скором времени, очевидно, решат эту проблему и предпримут новую попытку контрнаступления весной и летом. Как считает эксперт, к этому времени Украина подготовит несколько бригад.

«Россия разрабатывает собственную стратегию, которая заключается в уничтожении живой силы и техники противника, наступлении и выходе на оперативный простор с выполнением поставленных задач», — подчеркнул Глазунов.

Фото: МО Украины

В начале февраля газета The New York Times сообщила, что в связи с нехваткой личного состава и вооружений ВСУ «отдают инициативу» в ведении боевых действий России и «теперь окапываются», пытаясь сохранить свои позиции. Как писали журналисты, ВС РФ на некоторых участках фронта способны использовать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. В таких условиях западные эксперты считают стратегическое наступление со стороны ВСУ в ближайшей перспективе маловероятным.

Читайте также:

Станет ли Авдеевка новым Бахмутом: на что готов пойти главком ВСУ Сырский

ВСУ перебрасывают лучшую бригаду в Авдеевку: изменится ли ситуация для РФ

Не только Одессу: какие украинские города Россия может взять под контроль