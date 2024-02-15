Единая армия ЕС, раскол НАТО: что нового придумают в Мюнхене против России

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Йенс Столтенберг (в центре)

С 16 по 18 февраля политики и эксперты соберутся в Мюнхене на 60-ю ежегодную конференцию по безопасности. Третий год подряд на ней не будет представителей России. Организаторы мероприятия, по оценкам российских экспертов, защищают западный порядок мироустройства и не готовы считаться с иной точкой зрения. Каких результатов в этих условиях стоит ожидать от юбилейного форума в Мюнхене, разбирался NEWS.ru.

Юбилейный форум начинается с запугивания Европы

В пятницу, 16 февраля, министры, дипломаты, политологи, военные эксперты из почти 50 стран соберутся в Мюнхене на юбилейную конференцию по безопасности. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также генсеки ООН и НАТО Антониу Гутерриш и Йенс Столтенберг. Россия не принимает участие в форуме третий год подряд.

Глава конференции Кристоф Хойсген сообщил, что организаторы пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Тот подтвердил свое участие и намерен встретиться с рядом европейских лидеров и вице-президентом США Камалой Харрис. По данным западных СМИ, Зеленский будет продвигать так называемую «формулу мира», которая неприемлема для России и не может, по мнению Москвы, стать основанием для переговоров.

10 февраля Хойсген в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил, что Россия готова напасть на НАТО. Поэтому одной из главных тем Мюнхенской конференции, по его словам, должна стать поддержка Украины. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться западные санкции против России.

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press Выступление Камалы Харрис в 2023 году

Как оценили перспективы конференции в России

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие пройдет в «зауженном» формате. Дипломат отметила, что в конференции не примут участие представители многих стран, включая Россию и КНР — которых Запад выставляет врагами. Она добавила, что Запад попытается навязать другим государствам свои решения, принятые на конференции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что в ходе мероприятия произойдет раскол между западными политиками из-за ситуации на Украине. По его мнению, исход конфликта предрешен, а Запад ищет пути, как выйти из ситуации с наибольшей выгодой. Парламентарий добавил, что западные страны попытаются найти виновного в провале своей политики и переложить на него ответственность.

В чем состоит цель конференции в Мюнхене

О том, чего ждать от Мюнхенской конференции, которая проходит в беспрецедентной военно-политической обстановке, NEWS.ru рассказал германский политолог Александр Рар. По его словам, главная тема конференции не меняется на протяжении последних пяти лет.

«Это защита монополярного мира, борьба за то, чтобы архитектура миропорядка оставалась бы такой, какой она была фактически внедрена на планете Америкой и Европой. Они называют ее порядком по правилам. И вот за него они будут бороться», — сказал Рар.

Он напомнил, что председатель форума Кристоф Хойсген был близким советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Он меньше дипломат, чем его предшественник Вольфганг Ишингер, который приглашал на конференцию представителей разных стран и политиков с разными точками зрения. Повестка дня у Хойсгена — спасать западную систему монополизма. Всех, у кого другое мнение, он будет затыкать», — сказал Рар.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Кристоф Хойсген

Политолог добавил, что мероприятие превратилось в политически односторонний инструмент Запада. «Они пригласили китайцев, но их нельзя уже не приглашать, поскольку мир становится мультиполярным. Но Хойсген превратил конференцию в политически односторонней инструмент. Получается, что западный порядок должен преобладать, быть защищенным. Антизападные идеи, такие организации, как БРИКС необходимо, по мнению главы конференции, игнорировать. Такая атмосфера будет на конференции и на этот раз», — отметил Рар.

Аналитик отметил, что западные государства пока отказываются принимать многополярный мир. «Об этом говорят, но фактически никто это не признает. Если бы Запад признал мультиполярность в мире, то он начал бы искать компромиссы с Россией и Китаем, на Ближнем Востоке был бы более нейтральным в отношении Израиля и Палестины», — заявил Рар.

Смогут ли в Мюнхене выработать сценарий урегулирования конфликта на Украине

Вопрос военной помощи Киеву будет одним из ключевых на форуме. В частности, по данным немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, на Мюнхенской конференции будет подписан двусторонний договор о предоставлении ФРГ Украине гарантий безопасности. Аналогичный договор был подписан ранее между Лондоном и Киевом. Правительство Германии не комментировало эту информацию.

По мнению Александра Рара, обсуждение украинского конфликта на конференции не приведет к разумным решениям. «В Мюнхене будут говорить, конечно, об Украине, о том, что нужно дальше поставлять оружие. Будут попытки европейцев уговорить американцев это делать. Особенно немцы будут в этом очень стараться. И я боюсь, к сожалению, что не будет никаких разумных и конструктивных предложений», — отметил Рар.

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Европейские телеканалы, отметил политолог, заявляют, что Украина не должна проиграть. «Западное телевидение рисует такую картину: Украину надо напичкать оружием, она не должна проиграть. Но при этом они признают, что Россия не такая слабая, как они думали. Они утверждают, что Запад не может отдать Украину России, потому что это будет конец света. Это третья мировая война и конец нынешнего миропорядка. На этих надеждах строится вся эта западная политика», — указал Рар.

По его мнению, пока большинство людей на Западе не готово признать, что Украина может проиграть. «Иначе давным-давно велись бы уже переговоры с Россией, в том числе и о моратории на расширение НАТО. Но западные лидеры не хотят этого. Они упрямо стоят на своей точке зрения. Это не рациональная логика, это посыл, сюрреалистическая точка зрения», — посетовал эксперт.

Обсудят ли в Мюнхене интервью Путина Карлсону

Обнародованное за неделю до старта юбилейной конференции по безопасности в Мюнхене интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало уже более 200 млн просмотров только на площадке X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В нем российский президент подробно изложил свое видение причин конфликта на Украине и путей его разрешения.

Однако, по мнению Александра Рара, участники Мюнхенской конференции постараются проигнорировать этот сигнал из Москвы. Эксперт отметил, что Запад притворяется, будто не замечает интервью президента России Карлсону.

«Не будет ответов на интервью Владимира Путина, которое здесь фактически пытаются игнорировать. Хотя игнорировать его нельзя, на Западе пытаются создать впечатление, что „это нам неважно, мы хотим до конца бороться“ и так далее», — указал аналитик.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон и Владимир Путин

Может ли в Европе появиться собственная объединенная армия

В январе глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен создать собственную армию для проведения эффективной внешней политики. Дипломат констатировал неготовность ЕС к войне. Таяни добавил, что откладывать создание объединенной армии нельзя, так как в ином случае европейские страны всегда будут «беспомощными воробьями в мире, где летают орлы».

Рар уверен, что создание объединенной армии Европы отдельно от НАТО сейчас нереалистично.

«Ничего конкретного европейцы делать не будут. В отношении создания такой армии в Европе нет единства, во-первых. Во-вторых, денег на нее нет. В-третьих, все ждут, что будет с Америкой. Никто не хочет раздражать американцев, как говорится, нельзя будить спящих собак. Американцы не против создания общей европейской армии, но только в рамках НАТО. Для них главное, чтобы европейцы платили за НАТО, а другое США не интересует», — заявил Рар.

Мюнхенское предостережение Путина

17 лет назад, 10 февраля 2007-го на Мюнхенской конференции по безопасности года выступил президент РФ Владимир Путин. Многие политики и эксперты еще тогда высказались, что его выступление стало одним из самых ярких за всю историю форума. Речь российского президента вызвала большой резонанс, она продолжает цитироваться до сих пор. Путин говорил о пагубности однополярного мира, расширении НАТО, проблемах в сфере разоружения, деградации института ОБСЕ и о других опасных тенденциях на планете.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин, министр обороны США Роберт Гейтс и американский сенатор Джон Маккейн (слева направо) во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле «Байришер Хоф»

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

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