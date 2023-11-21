«Хочу трусики и в ЕС»: что стало с лицами Евромайдана, где они сейчас

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ровно 10 лет назад в Киеве начался Евромайдан, который изменил ход истории страны и привел к конфликту на юго-востоке Украины, а затем к специальной военной операции. Где сейчас и что делают люди, чьи лица стали символами протестов?

Где сейчас Ольга Значкова с плакатом «Хочу трусики и в ЕС»

Киевлянка Ольга Значкова прославилась, когда пришла на Евромайдан с плакатом «Я девочка! Я не хочу в ТС (Таможенный союз. — NEWS.ru)! Я хочу кружевные трусики и в ЕС!». Именно ее фотография обошла многочисленные СМИ, хотя в дальнейшем выяснилось, что плакат нарисовала не она, а художник Олег Манн, и девушек с такими плакатами было несколько. В дальнейшем в ходе Евромайдана она ничем не отличилась. При новой власти Значкова успела поработать экспертом театральной премии, консультантом при Верховной раде, но не получила особой известности и осталась не самым популярным блогером.

Фото: Социальные сети Ольга Значкова

Где сейчас Татьяна Черновол

Журналистка Татьяна Черновол стала одним из самых известных «женских лиц» протестов на Евромайдане после того, как была избита неизвестными во время протестов. В 2014 году она вступила в батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и участвовала в боевых действиях. В дальнейшем добивалась проведения на Украине люстрации и конфискации активов бывших чиновников администрации Януковича и была советником министра МВД по вопросам борьбы с коррупцией.

В 2022 году Татьяна Черновол отправилась на передовую в качестве оператора ПТРК в составе 72-й ОМБр ВСУ, принимала участие в боевых действиях в районе Чернигова и под Киевом. Командир противотанкового взвода, она появилась в эротическом календаре для ВСУ на 2023 год.

Где сейчас Анастасия Дмитрук

Поэт и блогер Анастасия Дмитрук в ходе Евромайдана прославилась стихотворением «Никогда мы не будем братьями». В дальнейшем она выступала в качестве общественного деятеля, стала топ-менеджером «первой украинской соцсети» WeUA (прекратила работу в 2015 году) и главой национального конкурса патриотической поэзии. Этому не помешал тот факт, что ее молодой человек сбежал в Россию после начала «антитеррористической операции» (АТО). После начала СВО в 2022 году Анастасия Дмитрук вновь несколько раз выступала с матерными стихами.

Где сейчас Мустафа Найем

Украинский журналист афганского происхождения Мустафа Найем, который 21 ноября 2013 года одним из первых призвал украинцев «с зонтиками и хорошим настроением» выходить на площадь Независимости, сделал большую карьеру в политике. В ходе досрочных парламентских выборов в 2014 году он смог попасть в Верховную раду, где стал замглавы фракции «Блок Петра Порошенко». В Раде он настаивал на проведении украинской «антитеррористической операции» в Донбассе, отметившись, в частности, предложением лишить жителей Луганска и Донецка избирательных прав, «поскольку среди них есть сторонники России».

Фото: t.me/mustafanayyem Мустафа Найем

В ноябре 2019 года он стал замгендиректора «Укроборонпрома» и управлял поставками оружия в зону боевых действий в Донбассе. После, в августе 2021 года, оказался в кресле замминистра инфраструктуры Украины и курирует проекты по возведению бетонных защитных конструкций для объектов энергетики, документация по которым засекречена, а подрядчик выбирается без конкурсной процедуры.

Где сейчас Дмитрий Ярош

Лидер «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрий Ярош был популярен в 2014 году и прошел в «майданный» состав Верховной рады. После 2015 года вышел из «Правого сектора» и пытался создать новую националистическую организацию под названием «Дия». В 2019 году Ярош не прошел в парламент вместе с партией «Свобода», набрав лишь 2,15%. В дальнейшем Дмитрий Ярош лишь иногда появлялся в СМИ — например, когда опубликовал в соцсетях свое удостоверение советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который не подтвердил его назначение.

Где сейчас Арсений Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк был одним из политических лидеров Евромайдана вместе с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. В 2014 году он стал главой правительства, сменил два правительства, а в 2016 году подал в отставку, когда украинская Генпрокуратура заявила, что расследуется дело о получении им взятки в размере $3 млн. Обвинения предъявлены не были, однако экс-премьер предпочел покинуть Украину вместе с семьей и уехал в Израиль. После себя он оставил стену на границе Украины и России, на строительство которой ушло несколько миллиардов гривен.

Где сейчас Виталий Кличко

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко был одним из лидеров протестов и обладал высоким рейтингом, который позволил ему успешно баллотироваться в мэры Киева в 2014 году. На своем посту, помимо забавных оговорок, он запомнился коммунальными проблемами, которые регулярно возникали в украинской столице, и уголовным делом о махинациях с землей.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Виталий Кличко

На пост градоначальника Кличко переизбирался трижды, несмотря на требования уволить его.

Где сейчас Олег Тягнибок

Лидер украинской партии «Свобода» и экс-депутат Рады Олег Тягнибок после Евромайдана несколько раз попытался вновь попасть в парламент, однако провалился на выборах, не выдержав конкуренции. В дальнейшем он отказался от участия в президентских выборах в 2019 году, не рассчитывая на победу. После начала боевых действий на Украине в 2022 году Тягнибок вступил в батальон «Свобода» в качестве капитана и принимал участие в боевых действиях.

Где сейчас Андрей Парубий

На момент начала Евромайдана в 2013 году Андрей Парубий был уже известным политиком и запомнился украинцам как активный участник «оранжевой революции» в 2004 году. В ходе Евромайдана националист стал «комендантом Самообороны Евромайдана», после чего в 2014 году оказался на высоком посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В дальнейшем он прошел в Верховную раду и в 2016 году стал ее спикером. Россия объявила бывшего секретаря СНБО в розыск — его обвиняют в гибели и ранениях более тысячи мирных жителей Донбасса в 2014 году.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Парубий

Где сейчас Евгений Нищук

Театральный актер Евгений Нищук также прославился еще во времена «оранжевой революции» в 2004 году, став «голосом Майдана». После этого, по собственным словам, он не участвовал в протестах девять лет — до Евромайдана, где снова стал «голосом» участников переворота. Уже 27 февраля 2014 года он получил пост министра культуры и начал кампанию по запрету на Украине российского кино и составлению списков российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В 2016 году он вновь стал министром культуры, теперь в правительстве Гройсмана.

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