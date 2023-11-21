Ровно 10 лет назад в Киеве начался Евромайдан, который изменил ход истории страны и привел к конфликту на юго-востоке Украины, а затем к специальной военной операции. Где сейчас и что делают люди, чьи лица стали символами протестов?
Где сейчас Ольга Значкова с плакатом «Хочу трусики и в ЕС»
Киевлянка Ольга Значкова прославилась, когда пришла на Евромайдан с плакатом «Я девочка! Я не хочу в ТС (Таможенный союз. — NEWS.ru)! Я хочу кружевные трусики и в ЕС!». Именно ее фотография обошла многочисленные СМИ, хотя в дальнейшем выяснилось, что плакат нарисовала не она, а художник Олег Манн, и девушек с такими плакатами было несколько. В дальнейшем в ходе Евромайдана она ничем не отличилась. При новой власти Значкова успела поработать экспертом театральной премии, консультантом при Верховной раде, но не получила особой известности и осталась не самым популярным блогером.
Где сейчас Татьяна Черновол
Журналистка Татьяна Черновол стала одним из самых известных «женских лиц» протестов на Евромайдане после того, как была избита неизвестными во время протестов. В 2014 году она вступила в батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и участвовала в боевых действиях. В дальнейшем добивалась проведения на Украине люстрации и конфискации активов бывших чиновников администрации Януковича и была советником министра МВД по вопросам борьбы с коррупцией.
В 2022 году Татьяна Черновол отправилась на передовую в качестве оператора ПТРК в составе 72-й ОМБр ВСУ, принимала участие в боевых действиях в районе Чернигова и под Киевом. Командир противотанкового взвода, она появилась в эротическом календаре для ВСУ на 2023 год.
Где сейчас Анастасия Дмитрук
Поэт и блогер Анастасия Дмитрук в ходе Евромайдана прославилась стихотворением «Никогда мы не будем братьями». В дальнейшем она выступала в качестве общественного деятеля, стала топ-менеджером «первой украинской соцсети» WeUA (прекратила работу в 2015 году) и главой национального конкурса патриотической поэзии. Этому не помешал тот факт, что ее молодой человек сбежал в Россию после начала «антитеррористической операции» (АТО). После начала СВО в 2022 году Анастасия Дмитрук вновь несколько раз выступала с матерными стихами.
Где сейчас Мустафа Найем
Украинский журналист афганского происхождения Мустафа Найем, который 21 ноября 2013 года одним из первых призвал украинцев «с зонтиками и хорошим настроением» выходить на площадь Независимости, сделал большую карьеру в политике. В ходе досрочных парламентских выборов в 2014 году он смог попасть в Верховную раду, где стал замглавы фракции «Блок Петра Порошенко». В Раде он настаивал на проведении украинской «антитеррористической операции» в Донбассе, отметившись, в частности, предложением лишить жителей Луганска и Донецка избирательных прав, «поскольку среди них есть сторонники России».
В ноябре 2019 года он стал замгендиректора «Укроборонпрома» и управлял поставками оружия в зону боевых действий в Донбассе. После, в августе 2021 года, оказался в кресле замминистра инфраструктуры Украины и курирует проекты по возведению бетонных защитных конструкций для объектов энергетики, документация по которым засекречена, а подрядчик выбирается без конкурсной процедуры.
Где сейчас Дмитрий Ярош
Лидер «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрий Ярош был популярен в 2014 году и прошел в «майданный» состав Верховной рады. После 2015 года вышел из «Правого сектора» и пытался создать новую националистическую организацию под названием «Дия». В 2019 году Ярош не прошел в парламент вместе с партией «Свобода», набрав лишь 2,15%. В дальнейшем Дмитрий Ярош лишь иногда появлялся в СМИ — например, когда опубликовал в соцсетях свое удостоверение советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который не подтвердил его назначение.
Где сейчас Арсений Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк был одним из политических лидеров Евромайдана вместе с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. В 2014 году он стал главой правительства, сменил два правительства, а в 2016 году подал в отставку, когда украинская Генпрокуратура заявила, что расследуется дело о получении им взятки в размере $3 млн. Обвинения предъявлены не были, однако экс-премьер предпочел покинуть Украину вместе с семьей и уехал в Израиль. После себя он оставил стену на границе Украины и России, на строительство которой ушло несколько миллиардов гривен.
Где сейчас Виталий Кличко
Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко был одним из лидеров протестов и обладал высоким рейтингом, который позволил ему успешно баллотироваться в мэры Киева в 2014 году. На своем посту, помимо забавных оговорок, он запомнился коммунальными проблемами, которые регулярно возникали в украинской столице, и уголовным делом о махинациях с землей.
На пост градоначальника Кличко переизбирался трижды, несмотря на требования уволить его.
Где сейчас Олег Тягнибок
Лидер украинской партии «Свобода» и экс-депутат Рады Олег Тягнибок после Евромайдана несколько раз попытался вновь попасть в парламент, однако провалился на выборах, не выдержав конкуренции. В дальнейшем он отказался от участия в президентских выборах в 2019 году, не рассчитывая на победу. После начала боевых действий на Украине в 2022 году Тягнибок вступил в батальон «Свобода» в качестве капитана и принимал участие в боевых действиях.
Где сейчас Андрей Парубий
На момент начала Евромайдана в 2013 году Андрей Парубий был уже известным политиком и запомнился украинцам как активный участник «оранжевой революции» в 2004 году. В ходе Евромайдана националист стал «комендантом Самообороны Евромайдана», после чего в 2014 году оказался на высоком посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В дальнейшем он прошел в Верховную раду и в 2016 году стал ее спикером. Россия объявила бывшего секретаря СНБО в розыск — его обвиняют в гибели и ранениях более тысячи мирных жителей Донбасса в 2014 году.
Где сейчас Евгений Нищук
Театральный актер Евгений Нищук также прославился еще во времена «оранжевой революции» в 2004 году, став «голосом Майдана». После этого, по собственным словам, он не участвовал в протестах девять лет — до Евромайдана, где снова стал «голосом» участников переворота. Уже 27 февраля 2014 года он получил пост министра культуры и начал кампанию по запрету на Украине российского кино и составлению списков российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В 2016 году он вновь стал министром культуры, теперь в правительстве Гройсмана.
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