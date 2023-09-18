В стране по соседству с Россией могут устроить «аналог Евромайдана» Служба безопасности Грузии предупредила о риске беспорядков и свержения власти

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Служба безопасности Грузии предупредила о возможных массовых беспорядках в октябре — декабре текущего года, передает Mtavari channel. Конечной целью протестов является смена правительства насильственными средствами. По данным ведомства, одним из инициаторов является заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Согласно информации, полученной в рамках продолжающегося расследования в Службе государственной безопасности, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за рубежом, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре — декабре этого года, конечной целью которых является смена правительства путем насильственных действий, — говорится в сообщении.

Соответствующий период выбран неслучайно, отметили в службе. Именно в это время будет опубликовано промежуточное заявление Европейской комиссии. «Заговорщики» ожидают, что Грузии откажут во вступлении в Евросоюз.

С массовыми беспорядками ранее столкнулся Израиль. Основными участниками стычек стали беженцы из Эритреи. В результате протестов были ранены 30 полицейских. Десятки мигрантов были арестованы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.