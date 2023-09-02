Более 100 человек пострадали в Тель-Авиве при столкновениях беженцев JP: 114 человек ранены в Тель-Авиве при столкновениях беженцев из Эритреи

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сто четырнадцать человек пострадали в Тель-Авиве во время столкновений двух групп беженцев из Эритреи, восемь из них в тяжелом состоянии, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные полиции и местных больниц. Кроме того, ранены 30 полицейских. Столкновения произошли между сторонниками и противниками действующего режима президента Эритреи Исайяса Афеворки, который находится у власти с 1993 года.

Всего пострадали 114 человек, восемь — в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести и 93 — в легком. 30 полицейских также получили ранения, — говорится в сообщении.

Кроме того, 39 протестующих были арестованы за нападение на полицейских при помощи камней. К настоящему моменту полиция восстановила порядок в городе.

Протесты начались на севере Тель-Авива и продолжились в южных кварталах города. В них участвовали беженцы из Эритреи, выступающие против режима Афеворки, они осуждали проведение культурного мероприятия посольства страны в Израиле. Зданию дипмиссии нанесли значительный ущерб, полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты. Протестующие заявляли, что посольство преследует беженцев Эритреи по всему миру.

Ранее противники судебной реформы в Израиле вечером 12 августа устроили новую волну массовых акций протеста. Крупнейшая прошла в Тель-Авиве, на демонстрацию вышли более 100 тысяч человек. Также в этот вечер демонстрации прошли в Хайфе, Квар-Саве, Герцлии и ряде других городов. В общей сложности организаторы заявили о 150 акциях.