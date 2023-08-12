В Израиле прошли новые массовые демонстрации против судебной реформы На митинг против судебной реформы в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Противники судебной реформы в Израиле вечером 12 августа устроили новую волну массовых акций протеста, сообщает ТАСС. Крупнейшая прошла в Тель-Авиве, на демонстрацию вышли более 100 тысяч человек.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги и требовали от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и правительства отозвать реформу и защитить израильскую демократию. Также в этот вечер демонстрации прошли в Хайфе, Квар-Саве, Герцлии и ряде других городов. В общей сложности организаторы заявили о 150 акциях.

Противники судебной реформы протестуют уже 32-ю субботу подряд, несмотря на то что в настоящее время парламент Израиля ушел на каникулы и вся законотворческая деятельность приостановлена. По словам организаторов протестов, они не прекратят выступления до тех пор, пока реформа не будет отменена.

В начале 2023 года правительство Нетаньяху представило масштабный план судебной реформы. Оппозиция выступила против проекта, назвав его подрывающим основы демократии страны. При этом в правительстве утверждают, что данная реформа сделает политическую систему Израиля более демократичной. Попытки сторон прийти к компромиссу не увенчались успехом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля не стоит торопиться с проведением судебной реформы в стране, которая, как считает американский лидер, способствует расколу общества. Байден акцентировал внимание на том, что нужно учитывать весь спектр угроз. Американский лидер также заявил о растущей разобщенности израильского населения из-за реформы.