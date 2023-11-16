Бывшего секретаря СНБО Украины Парубия объявили в розыск МВД России: бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий объявлен в розыск

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Парубий

Бывший секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск, указано в базе данных МВД России. Он обвиняется в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.

Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе розыска.

В октябре Следственный комитет России заочно обвинил бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого и Парубия в гибели и ранениях 1,2 тысячи человек в Донбассе в 2014 году. Также обвинение было предъявлено председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину.

Заочно предъявили обвинение главному инженеру — заместителю командира войсковой части А3160 ВСУ Сергею Бурковскому, который с марта по апрель 2022 года допустил жестокое обращение с пленными военнослужащими ВС России. Бурковский объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, завершилось расследование дела в отношении военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шалара, который в марте прошлого года совместно с сослуживцами в городе Мариуполе, исполняя приказ вышестоящего руководства, расстрелял два автомобиля с мирными жителями, в результате чего погибли четверо человек.