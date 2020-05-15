Поклонская рассказала, как убили первую жертву Евромайдана

https://static.news.ru/photo/21f75d0a-96c5-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukraine-memorial.org

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, при каких обстоятельствах в 2014 году в центре Киева убили члена «Небесной сотни» Сергея Нигояна. Он стал первой жертвой Евромайдана.

В эфире радио «Крым» Поклонская рассказала , что в то время работала в генеральной прокуратуре Украины и расследовала дело об убийствах во время майдана.

Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра снизу вверх. Скажите, пожалуйста, какой сотрудник «Беркута», какой снайпер из гладкоствольного охотничьего ружья снизу вверх может убить человека? — заявила Поклонская.

Она подчеркнула, что первыми в людей начали стрелять провокаторы, которые находились в центре Киева, а не сотрудники спецподразделения «Беркут».

В 2014 году на главной киевской площади — площади Независимости — произошли столкновения между радикалами и силовиками. Погибли более 100 человек. Новые украинские власти заявили, что в их смерти виновны экс-президент страны и спецподразделение МВД Украины «Беркут». Силовики и бывший президент отрицают свою причастность к убийствам. После государственного переворота на Украине «Беркут» был распущен.

NEWS.ru писал, что Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Депутат хотела донести точку зрения крымчан до населения Украины. Позже журналист заявил, что всё сказанное Поклонской является документацией российской агрессии и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге.