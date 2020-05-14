Общество

Поклонская ответила Гордону на обвинения в предательстве

10:02, 14 мая 2020
Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший прокурор Крыма, российский депутат Наталья Поклонская пожелала всего хорошего украинскому журналисту Дмитрию Гордону, назвавшему женщину «символом предательства», так как она гражданка Украины.

После онлайн-интервью с Поклонской, журналист заявил, что эта беседа будет вкладом в посвящённый российской агрессии судебный процесс в Гааге. Депутат, в свою очередь, отказалась критиковать Гордона и поблагодарила за данную им возможность высказаться.

Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно. Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Также экс-прокурор рассматривает возможность самой проинтервьюировать журналиста.

Я вот думаю предложить Дмитрию взять у него интервью... Кому как, а мне понравилось с ним общаться! — написала Поклонская в своём телеграм-канале.

Как сообщал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Киева о «возвращении» Крыма в состав Украины «позором украинской дипломатии». Так она прокомментировала предложение посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари о будущей судьбе полуострова с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.

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