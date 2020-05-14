Поклонская ответила Гордону на обвинения в предательстве

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Территориальное управление Росздравнадзора по Дагестану проведёт проверку Минздрава республики в связи с недостаточным тестированием населения, дефицитом тест-систем на коронавирус, длительными сроками ожидания КТ-исследований, результатов тестов и другими нарушениями в работе.

Сообщение об этом появилось на сайте Росздравнадзора. Согласно ему, специалисты ведомства в период с 7 по 8 мая проанализировали деятельность регионального министерства здравоохранения. По результатам анализа полученной информации центральным аппаратом...