Поклонская высказалась о пари про «возвращение» Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/5f0ae72c-8e76-11ea-8a36-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Киева о «возвращении» Крыма в состав Украины «позором украинской дипломатии». Так она прокомментировала предложение посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари о будущей судьбе полуострова с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.

В интервью изданию «Вести-Крым» Поклонская назвала заявление Мельника о неизбежности возвращения Крыма Украине наглядной иллюстрацией того, как в Киеве относятся к людям, которых такие «послы» не стесняются разыгрывать в пари. Попытки выиграть спор будут иметь последствия, добавила парламентарий.

Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю, — сказала Поклонская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Елена Панина высказалась по поводу намерения посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари с экс-канцлером Герхардом Шрёдером. По словам парламентария, многие украинские чиновники больше думают о карьере в структурах американского финансиста Джорджа Сороса, чем о своей стране. В связи с этим часто делают «бессмысленные и глупые заявления».