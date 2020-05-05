Поклонская высказалась о пари про «возвращение» Крыма Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Киева о «возвращении» Крыма в состав Украины «позором украинской дипломатии». Так она прокомментировала предложение посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари о будущей судьбе полуострова с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.
В интервью изданию «Вести-Крым» Поклонская
Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю, — сказала Поклонская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Елена Панина высказалась по поводу намерения посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари с экс-канцлером Герхардом Шрёдером. По словам парламентария, многие украинские чиновники больше думают о карьере в структурах американского финансиста Джорджа Сороса, чем о своей стране. В связи с этим часто делают «бессмысленные и глупые заявления».
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