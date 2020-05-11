Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

https://static.news.ru/photo/833e8c66-939e-11ea-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью Дмитрию Гордону. Это был её первый разговор с украинским журналистом после событий 2014 года.

Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым, — сказала РИА Новости Поклонская.

По её словам, интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем.

Наталья Поклонская долгое время работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. В российском парламенте она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В Киеве Поклонской вменяют целый ряд преступлений — от госизмены до похищения людей. При этом подозреваемая нашла множество процессуальных нарушений в расследовании своих бывших коллег. Однако оспорить их действия и полноценно участвовать в процессе Поклонской, по её мнению, не позволяют изъяны в законодательстве, писал NEWS.ru.

Дмитрий Гордон ведёт авторскую передачу на украинском телевидении, где берёт интервью у известных людей. Его гостями были Милявская, Шендерович, Познер, Зеленский и многие другие.