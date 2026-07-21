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21 июля 2026 в 12:44

Адвокат ответил, можно ли приходить на Красную площадь с животными

Адвокат Жорин: закон не запрещает приводить животных на Красную площадь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Закон не запрещает появляться на Красной площади с домашними питомцами, но за неподобающее поведение граждан могут арестовать на срок до 15 суток, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал арест жителя Москвы после прогулки с козой по главной площади страны. По словам Жорина, временные ограничения вводятся только во время массовых мероприятий или на отдельных режимных объектах Кремля.

Появление на Красной площади с домашним животным, в том числе с козой, законом не запрещено. Федеральное законодательство не содержит такого запрета, а действующие правила посещения этого общественного пространства также не устанавливают данного ограничения. Исключения могут действовать лишь при проведении массовых мероприятий, введении временных ограничений доступа, либо в отношении отдельных объектов Московского Кремля. Если верить опубликованной информации о деле, мужчину привлекли к ответственности не за то, что он пришел с козой, а за мелкое хулиганство. Именно такое поведение могло стать основанием для назначения административного ареста сроком до 15 суток. Вывод простой: если пришли на Красную площадь с козой — не нужно материться, — сказал Жорин.

Ранее Тверской районный суд города Москвы арестовал Магомеда Магомедова на пять дней за мелкое хулиганство. Мужчина выгуливал козу на Красной площади и ругался матом на прохожих.

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