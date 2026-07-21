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21 июля 2026 в 12:40

Песков заявил о соблюдении норм международного права при учениях ВМФ России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Все маневры и учения кораблей Военно-морского флота России в международных водах проводятся в полном соответствии с действующими нормами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в стандартных плановых мероприятиях ВМФ не стоит искать никаких скрытых подтекстов или сигналов, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом, поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия организуют совместные военно-морские учения «Орруда-2026» в конце июля. Посол РФ в Джакарте Сергей Толченов рассказал, что маневры проведут у Владивостока, они будут приурочены ко Дню Военно-морского флота России.

До этого замминистра обороны Василий Осьмаков сообщал, что в первом полугодии проведено пять совместных учений с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом. Он также напомнил, что 13 июля завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» в Желтом море.

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