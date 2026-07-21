В Кремле отреагировали на слухи о приезде главы ФБР в Россию

В Кремле отреагировали на слухи о приезде главы ФБР в Россию Песков: у России нет информации о возможном визите главы ФБР в Россию

На данный момент у России нет никакой информации о возможном визите директора ФБР Кэша Пателя в РФ, заявил на брифинге пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слухи о том, что американская сторона планирует посетить Москву.

Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме, — заявил Песков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что возможный визит Пателя в Россию может быть связан с «Рашагейтом». Это крупный политический скандал, в котором Москву обвиняли во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. В связи с этим в Америке прошел цикл расследований. По словам эксперта, подобные визиты в другие страны со стороны ФБР крайне редки. Обычно их сотрудники занимаются внутренними делами.

Кроме того, Песков рассказал, что Кремль будет только приветствовать потенциальную встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Она может пройти на полях саммита АСЕАН.