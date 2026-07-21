«Необычный визит»: политолог о причинах приезда директора ФБР в Россию

Визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию может быть связан с «Рашагейтом» — крупным скандалом и циклом расследований в США о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что подобные поездки крайне редки для главы этого ведомства, которое традиционно занимается исключительно внутренними делами, а не международными контактами.

Действительно, как мы видим, может произойти необычный визит в Россию со стороны Пателя. В целом нужно понимать, что ФБР всегда занимается внутриамериканской повесткой, а не внешней политикой. Поэтому главы ведомства довольно редко выезжают в другие страны для проведения тех или иных переговоров. Патель долгое время боролся с «Рашагейтом» — выдуманной демократами историей о связях Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) с Россией. Возможно, именно в этом контексте директор ФБР хотел бы приехать к нам, чтобы снова убедиться в отсутствии этого сговора, получить дополнительные факты и доказательства и использовать их в рамках внутриамериканской политики, — сказал Дудаков.

Он добавил, что подобных визитов в Россию не было более 10 лет. По словам политолога, Патель может использовать поездку в РФ для сбора материалов, которые помогут ему в политических баталиях внутри Соединенных Штатов.

Больше 10 лет визитов глав ФБР в РФ не было. Если бы мы исходили из более типичной для Соединенных Штатов диспозиции, то очевидным кандидатом на проведение переговоров на уровне разведок был бы директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Однако он сейчас в большей степени занят происходящим на Ближнем Востоке. Патель считается большим реалистом внутри команды Трампа. Просто так представители команды главы Белого дома не стали бы рисковать и приезжать в РФ в канун выборов, учитывая, что демократы тут же начнут обвинять их в связях с Кремлем. Скорее всего, республиканцы будут пытаться сами использовать этот визит в рамках предвыборной борьбы. Получится это или нет — вопрос открытый, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Патель рассчитывает приехать в Россию в середине октября. Глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург.