ФИФА пожалела аргентинца после хватания соперника за горло в финале ЧМ

ФИФА пожалела аргентинца после хватания соперника за горло в финале ЧМ ФИФА отменила красную карточку аргентинцу Паредесу за потасовку в финале ЧМ

ФИФА аннулировала красную карточку полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает BBC. Спортсмен получил ее после финала чемпионата мира 2026 года.

В решающем матче против сборной Испании, завершившемся поражением аргентинцев со счетом 0:1, Паредес вышел на замену на 52-й минуте. После финального свистка футболист стал участником потасовки: сначала схватил за шею защитника испанской команды Эрика Гарсию, а затем повалил на газон полузащитника Гави.

После потасовки на поле арбитр показал ему красную карточку. Позднее удаление исключили из официального протокола встречи.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ослабило команду в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Он отметил, что испанская сборная изначально была сильнее.

До этого футболист Лионель Месси признался, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира стало для него настоящим ударом. По словам спортсмена, ему нужно время, чтобы пережить проигрыш испанцам.