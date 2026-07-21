Трамп может объявить пошлины на импорт из десятков стран FT: Трамп введет пошлины на товары еще из 60 стран

Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ожидается, что соответствующие меры будут объявлены в ближайшие дни.

Пошлины, которые могут быть объявлены на этой неделе, составят от 10 до 12,5% для 60 стран, — говорится в публикации.

Меры последуют после истечения срока действия текущей ставки 10% на импорт. Правовой основой может стать расследование по разделу 301 закона о торговле, начатое в марте, что позволит обойти ограничения Верховного суда. Чиновники подготовили несколько вариантов. Но часть высокопоставленных советников рекомендует избегать эскалации, опасаясь экономических потрясений на фоне роста цен и недовольства населения перед промежуточными выборами.

Ранее Трамп поручил торговому представительству страны ввести импортные пошлины на большинство бразильских товаров в размере 25%. Новый тарифный режим затронет широкий спектр поставляемой продукции. Введение пошлин стало следствием недобросовестного ведения переговоров со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства, уточнил госсекретарь США Марко Рубио.