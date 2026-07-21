Песков раскрыл, какое будущее ожидает отношения Москвы и Лондона Песков: у России нет надежды на улучшение отношений с Великобританией

Россия не лелеет надежд на улучшение отношений с Великобританией после назначения нового премьер-министра Соединенного королевства Энди Бернэма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференс-колла. Политик возглавил Туманный Альбион 20 июля 2026 года. Запись брифинга опубликовали в канале Кремля в МАКСе.

Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет, — заявил Песков.

Ранее он также раскрыл, что в графике президента России Владимира Путина пока не назначены контакты с новым премьером Великобритании. У Кремля пока нет планов провести разговор с Бернэмом.

Кроме того, директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин пояснил, что новый премьер-министр вряд ли изменит антироссийский курс Лондона. По его словам, внешняя политика королевства будет определятся не только главой кабмина, но и руководителем местного МИД.

Также политолог Сергей Станкевич объяснил, что перестановки в структурах власти европейских стран могут плохо сказаться на Украине. По его словам, властей Европы будут больше волновать внутренние проблемы.