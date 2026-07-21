Автоинспектор спас запертого в раскаленной машине младенца Автоинспектор спас семимесячную девочку из запертой на жаре машины в Энгельсе

Сотрудник Госавтоинспекции спас семимесячную девочку, оказавшуюся заблокированной в закрытом автомобиле на жаре, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области в Telegram-канале. Инцидент случился в Энгельсе, инспектор услышал возле торгового комплекса крики женщины о помощи.

Выяснилось, что мать случайно оставила ключи с брелоком в салоне, после чего двери машины автоматически заперлись. Внутри на заднем сиденье в детском автокресле осталась ее маленькая дочь. Оценив опасность ситуации, полицейский оперативно вскрыл переднюю пассажирскую дверь и освободил ребенка. После этого девочку вместе с матерью пересадили в служебный автомобиль с включенным кондиционером. Сейчас жизни младенца ничто не угрожает.

Ранее прохожий спас младенца, оставленного в душной машине в Хабаровске. Ребенок находился в припаркованном автомобиле на улице Павла Морозова. Мужчина сначала хотел разбить стекло, но после решил открыть дверь проволокой, после чего малыша достали из салона. К спасению подключился фельдшер скорой помощи.